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FOFURA

Silvio Santos se encanta ao conhecer filho de Karina Bacchi

'Encontro histórico do poderoso chefinho', brincou Karina na legenda da postagem

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 23:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 23:10
A modelo e atriz Karina Bacchi mostrou o encontro entre seu filho, Enrico, de menos de um ano, com o apresentador Silvio Santos, nos bastidores do SBT, na última quinta-feira, 10.
"Encontro histórico do poderoso chefinho, Enrico, com o poderoso chefão da TV, Silvio Santos! Enrico procurando os aviõezinhos", brincou Karina sobre a mão do pequeno dentro do paletó do apresentador.
No perfil do Instagram que simula as falas do pequeno, o bom humor se repetiu: "Me chamou para apresentar o Bom Dia & Cia... Fiquei de pensar na proposta."

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