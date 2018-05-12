Silvio Santos se encanta ao conhecer filho de Karina Bacchi

A modelo e atriz Karina Bacchi mostrou o encontro entre seu filho, Enrico, de menos de um ano, com o apresentador Silvio Santos, nos bastidores do SBT, na última quinta-feira, 10.

"Encontro histórico do poderoso chefinho, Enrico, com o poderoso chefão da TV, Silvio Santos! Enrico procurando os aviõezinhos", brincou Karina sobre a mão do pequeno dentro do paletó do apresentador.