Silvio Santos revela que já transou em avião, enquanto aeromoça batia na porta

Silvio Santos Crédito: Instagram

O apresentador Silvio Santos revelou uma experiência inusitada que garante ter tido durante um voo. No quadro "Jogo dos Pontinhos", exibido durante o "Programa Silvio Santos" deste domingo, 25, o apresentador fez perguntas relativas a temas sexuais aos participantes.

Em determinado momento, ele pegou um cartão com uma pergunta indiscreta e, na hora de entregar para Mara Maravilha, comentou: "Claro que não. Duvido que você diga que sim! Pode ler!" "Você já transou dentro de um avião?", leu Mara, em voz alta.