Silvio Santos revela que já transou em avião, enquanto aeromoça batia na porta

O apresentador Silvio Santos revelou uma experiência inusitada que garante ter tido durante um voo. No quadro "Jogo dos Pontinhos", exibido durante o "Programa Silvio Santos" deste domingo, 25, o apresentador fez perguntas relativas a temas sexuais aos participantes.
Em determinado momento, ele pegou um cartão com uma pergunta indiscreta e, na hora de entregar para Mara Maravilha, comentou: "Claro que não. Duvido que você diga que sim! Pode ler!" "Você já transou dentro de um avião?", leu Mara, em voz alta.
Antes mesmo que ela pudesse responder, Silvio revelou, para riso dos convidados e da plateia: "Eu já transei! No banheiro do avião. É muito estreito!", disse o apresentador, provocando mais risos. "A aeromoça batendo na porta: 'Quem tá aí?'. Eu falei: 'Eu, eu!'. 'Mas tá sozinho?'. 'Tô! Tô!'", finalizou Silvio.