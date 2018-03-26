Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SEXO

Silvio Santos revela que já transou em avião, enquanto aeromoça batia na porta

Revelação foi feita durante o quadro 'Jogo dos Pontinhos', do seu programa dominical

Publicado em 26 de Março de 2018 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 17:59
Silvio Santos Crédito: Instagram
O apresentador Silvio Santos revelou uma experiência inusitada que garante ter tido durante um voo. No quadro "Jogo dos Pontinhos", exibido durante o "Programa Silvio Santos" deste domingo, 25, o apresentador fez perguntas relativas a temas sexuais aos participantes.
Em determinado momento, ele pegou um cartão com uma pergunta indiscreta e, na hora de entregar para Mara Maravilha, comentou: "Claro que não. Duvido que você diga que sim! Pode ler!" "Você já transou dentro de um avião?", leu Mara, em voz alta.
>> Leia mais notícias de Entretenimento
Antes mesmo que ela pudesse responder, Silvio revelou, para riso dos convidados e da plateia: "Eu já transei! No banheiro do avião. É muito estreito!", disse o apresentador, provocando mais risos. "A aeromoça batendo na porta: 'Quem tá aí?'. Eu falei: 'Eu, eu!'. 'Mas tá sozinho?'. 'Tô! Tô!'", finalizou Silvio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Dudu MC: a jornada do prodígio capixaba que hoje é referência no rap nacional
Dudu MC: a jornada do prodígio capixaba que hoje é referência no rap nacional
Imagem BBC Brasil
Ela teve um sonho que levou ao diagnóstico de câncer: o cérebro realmente envia mensagens enquanto dormimos?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados