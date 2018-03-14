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Silvio Santos ouve funk em sua homenagem e tem a melhor reação

Música foi apresentada por Jojo Todynho durante participação no programa Silvio Santos

Publicado em 14 de Março de 2018 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 16:36
Silvio Santos, Jojo Todynho e Gominho Crédito: Picasa
O apresentador Silvio Santos pela primeira vez um funk feito em sua homenagem no Programa Silvio Santos deste domingo, 11, e sua reação não poderia ter sido mais espontânea.
A música de MC Silvio, que imita o jeito de falar do apresentador, usa seus bordões como "Vai ganhar um aviãozinho" em contextos de duplo sentido. O funk foi apresentado durante um quadro em que a cantora Jojo Todynho e o apresentador Gominho estavam participando.
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Após uma expressão de surpresa e incredulidade, Silvio recusou se juntar à dança dos convidados, mas levou a situação com bom humor: "Coloca a letra dessa música no vídeo, que depois eu quero aprender. Nunca tinha ouvido essa música".

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