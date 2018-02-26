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Que fofura!

Silvio Santos é fotografado pela filha com os três netinhos

Jane, Nina e Lucas estão arrancando sorrisos dos fãs de Patrícia Abravanel, que postou a foto no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 14:20

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 14:20

Gente como a gente! Com um pijama mais alinhado, Silvio Santos e a esposa, Íris, foram flagrados pela filha Patrícia em um momento íntimo com os três novos netinhos do apresentador.
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"Um já é bom, três é bom demais", escreveu Patrícia na foto que postou em seu perfil no Instagram. O registro tem mais de 473 mil curtidas e mais de 7 mil comentários. Veja o post:
Lucas é filho de Daniela Beyruti, fruto do casamento com o empresário Marcelo Beyruti. Nina é filha de Renata e Jane, a caçulinha, de Patrícia e do deputado Fábio Farias. A pequena nasceu em janeiro deste ano. 

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