Silvio Santos é fotografado pela filha com os três netinhos

Gente como a gente! Com um pijama mais alinhado, Silvio Santos e a esposa, Íris, foram flagrados pela filha Patrícia em um momento íntimo com os três novos netinhos do apresentador.

"Um já é bom, três é bom demais", escreveu Patrícia na foto que postou em seu perfil no Instagram. O registro tem mais de 473 mil curtidas e mais de 7 mil comentários. Veja o post: