Silvio Santos diz que RedeTV! "não era nada" antes de Luciana Gimenez Crédito: Montagem Gazeta Online

O apresentador Silvio Santos teceu diversos elogios à apresentadora Luciana Gimenez e atacou a modelo Simone Abdelnour, atual namorada de Marcelo de Carvalho, ex-marido de Luciana e um dos donos da RedeTV!, no Programa Silvio Santos que foi ao ar no domingo, 1º.

"Luciana largou o seu marido que é dono de televisão. Ele é careca, eu não sou. Ele arranjou outra menina... Ruim! Luciana, não se preocupa, a garota que ele arranjou é ruim. Depois que ele sair com ela três vezes, não vai querer mais. Vai voltar pra você, Luciana, não se preocupe", disse Silvio, durante o quadro Jogo dos Pontinhos.

Em seguida, concluiu: "E se você estiver precisando de algo, aqui está [bate no peito] o seu santo protetor."

O assunto veio à tona após a pergunta "Quem o Silvio Santos deve convidar para jantar?" ter sido feita aos participantes do jogo, tendo como alternativas Helen Ganzarolli, Rafaela 'coreógrafa' ou Luciana Gimenez.

"A Luciana Gimenez acaba de deixar um romance com um dono de televisão. Quem sabe ela resolve continuar com dono de televisão, porque eu ia vender a televisão, mas não vou vender mais", falou Silvio.

Silvio ainda fez comentários sobre as pernas da apresentadora e garantiu que, sem ela, a RedeTV! não seria "nada".

"Vocês já viram a Luciana Gimenez como está? Ela cruza as pernas, eu fico olhando, linda. A Luciana Gimenez, antes de ela casar com o dono da RedeTV!, a RedeTV! não era nada, nada! Ninguém via a RedeTV. Depois que ela começou a sair com o dono, e casou, ela fez aquele programa Luciana By Night [neste momento, ao que tudo indica, Silvio se confunde, uma vez que o programa foi exibido apenas a partir de 2012. A referência mais provável seria ao Superpop, no ar desde 2001], a RedeTV! ficou boa. A Luciana é que é mulher de verdade!"