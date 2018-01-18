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ANTENADO

Silvio Santos cria conta no Twitter para importunar apresentadores do SBT

Patrão estreou nas redes sociais na última quarta-feira (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 17:07

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 17:07

Silvio Santos entrou no Twitter Crédito: Reprodução/Web
Silvio Santos abriu sua primeira conta no Twitter nesta quarta-feira, 17, e o dono do SBT estreou na rede social de um jeito que é a cara dele: importunar seus funcionários.
"Mamma Bruschetta e Leão Lobo vão estourar de tanta gordura!", tuitou Silvio durante o Fofocalizando, programa de fofocas da emissora. A mensagem foi ao ar, mas os apresentadores não se incomodaram.
Quem percebeu primeiro foi Mara Maravilha: "O Silvio Santos tá assistindo". Já Leão Lobo, que foi vítima da gozação, brincou: "Tá equilibrando aqui o sofá, patrão", pois ele e Mamma estavam sentados em lados opostos do móvel.
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A assessoria do SBT confirmou que a conta é, de fato, de Silvio. Até o momento da publicação desta matéria ele seguia doze contas, entre elas as dos programas The Noite, Programa Eliana e Domingo Legal, todos de sua emissora, bem como dos apresentadores Eliana e Celso Portiolli.
Ele também está seguindo a conta de Maísa, Larissa Manoela, do youtuber Whindersson Nunes, Neymar e Bruna Marquezine, além de sua filha Patricia Abravanel.

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