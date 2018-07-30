Silvio Santos constrange ex-participante do 'Casa dos Artistas'

Mariana Kupfer e Silvio Santos Crédito: Divulgação/SBT

O apresentador Silvio Santos causou uma nova polêmica durante o seu programa do domingo, 29. No quadro "Jogo das 3 Pistas", que contou com a participação das ex-participantes do reality show "Casa dos Artistas" Mari Alexandre e Mariana Kupfer, Silvio ficou fazendo piada com o fato de que Mariana tem uma filha sem ter se casado. A atriz, no entanto, não aceitou bem a "brincadeira".

"Já casou?", perguntou o apresentador. "Não, mas eu trouxe a minha filha hoje, a Vic...", disse Mariana, quando foi interrompida. "Mas como não casou e tem filha? Que que é isso? Aonde já se viu uma coisa dessa?",falou Silvio. "Não precisa casar, mãe não é um estado civil", respondeu a atriz.

"Não casou e tem filho? Isso é uma vergonha! Vocês que não casam e têm filhos é uma vergonha, não pode fazer uma coisa dessa. Quem faz isso é pecadora, não entra no céu", continuou Silvio, inflamando a discussão. "Claro que pode", retrucou Mariana.

"Foi um descuido, né?", questionou o apresentador. "Não, foi uma coisa que eu quis muito, mãe não é um estado civil, mãe é mãe", repetiu a ex-participante da segunda edição do "Casa dos Artistas", que tem um canal no YouTube voltado para a maternidade. "Essa é uma desculpa boa, 'mãe é mãe'. Também quando vieram reclamar que eu fui o pai eu vou dizer 'pai é pai'", ironizou Silvio.