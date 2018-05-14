Silvio Santos beija a esposa após surpresa em seu programa

Silvio Santos dá beijo na mulher após surpresa em seu programa Crédito: Reprodução/SBT

Silvio Santos que irá ao ar no próximo domingo, 13, o apresentador recebeu uma visita surpresa de sua mulher, Íris Abravanel, e aproveitou o momento para lhe dar um beijo em pleno palco. No Programaque irá ao ar no próximo domingo, 13, o apresentador recebeu uma visita surpresa de sua mulher, Íris Abravanel, e aproveitou o momento para lhe dar um beijo em pleno palco.

"O que você está fazendo aqui hoje?", perguntou o apresentador. Íris, que é autora de novelas na emissora, explicou que estava no local para a coletiva de imprensa de As Aventuras de Poliana, próxima novela do canal.

"O que eles perguntaram? Falaram de mim?", retrucou Silvio. "Nem perguntaram de você. Nem falaram nada, só queriam saber da Poliana, como é que eu escrevo. Esqueceram de falar de você. Quase te chamei para você não ficar triste", brincou sua mulher.