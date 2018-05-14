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Silvio Santos beija a esposa após surpresa em seu programa

'O que você está fazendo aqui hoje?', perguntou o apresentador. Íris, que é autora de novelas na emissora

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 12:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 12:06
Silvio Santos dá beijo na mulher após surpresa em seu programa Crédito: Reprodução/SBT
No Programa Silvio Santos que irá ao ar no próximo domingo, 13, o apresentador recebeu uma visita surpresa de sua mulher, Íris Abravanel, e aproveitou o momento para lhe dar um beijo em pleno palco.
"O que você está fazendo aqui hoje?", perguntou o apresentador. Íris, que é autora de novelas na emissora, explicou que estava no local para a coletiva de imprensa de As Aventuras de Poliana, próxima novela do canal.
"O que eles perguntaram? Falaram de mim?", retrucou Silvio. "Nem perguntaram de você. Nem falaram nada, só queriam saber da Poliana, como é que eu escrevo. Esqueceram de falar de você. Quase te chamei para você não ficar triste", brincou sua mulher.
"Eu vim tirar uma foto com você, porque só tiro foto a cada dois anos. Então, aproveitaram e tiraram um monte de fotos minhas, porque não gosto de tirar fotos", encerrou Íris, antes de se despedir do marido com um beijo.

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