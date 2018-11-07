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EM FAMÍLIA

Silvio Santos aparece de pijama colorido ao lado de Tiago Abravanel

Dono do SBT propagandeou a marca do neto em foto postada no Instagram

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 22:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 22:25
06/11/2018 - Silvio Santos e Tiago Abravanel Crédito: Instagram / tiagoabravanel
Silvio Santos posou ao lado do seu neto Tiago Abravanel vestindo um pijama colorido na noite de segunda-feira, 5.
A foto foi tirada após o dono do SBT topar ser modelo da linha de pijamas de Tiago, que é empresário e jornalista. "O garoto-propaganda que toda marca sonha em ter. Eu uso, você usa e meu avô usa também", brincou ele na publicação do Instagram.
O apresentador é conhecido por usar camisas e meias coloridas durante suas férias nos Estados Unidos, fato que motivou Tiago a usar o avô na iniciativa de marketing.
"[Nossos pijamas são] para pessoas de espírito jovem, que não ligam para a opinião dos outros, combinam estampas, usam meias divertidas e camisas floridas", escreveu o neto no perfil da sua marca. "Vivemos da ousadia de sermos autênticos", escreveu.

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