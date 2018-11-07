Silvio Santos aparece de pijama colorido ao lado de Tiago Abravanel

06/11/2018 - Silvio Santos e Tiago Abravanel Crédito: Instagram / tiagoabravanel

Silvio Santos posou ao lado do seu neto Tiago Abravanel vestindo um pijama colorido na noite de segunda-feira, 5.

A foto foi tirada após o dono do SBT topar ser modelo da linha de pijamas de Tiago, que é empresário e jornalista. "O garoto-propaganda que toda marca sonha em ter. Eu uso, você usa e meu avô usa também", brincou ele na publicação do Instagram.

O apresentador é conhecido por usar camisas e meias coloridas durante suas férias nos Estados Unidos, fato que motivou Tiago a usar o avô na iniciativa de marketing.