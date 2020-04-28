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Silvia Poppovic desabafa sobre demissão da Band: 'Me senti desconsiderada'

Jornalista apresentava o Aqui na Band e diz que aceitaria uma redução salarial durante a crise do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 17:09

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 17:09

Silvia Poppovic e Luis Ernesto Lacombe eram apresentadores do 'Aqui na Band'
Silvia Poppovic e Luis Ernesto Lacombe eram apresentadores do 'Aqui na Band' Crédito: Band / Divulgação
Silvia Poppovic falou na segunda-feira, 27, sobre sua demissão da Band em meio à quarentena, em entrevista ao Fofoca Aí, da TV Gazeta. A jornalista, de 65 anos, pertence ao grupo de risco devido à idade e estava trabalhando de casa quando recebeu a notícia.
"Eu estava fazendo o programa de casa e, de repente, me demitem sem motivo. Foi o desligamento mais sem jeito que já vi. Me senti desconsiderada", desabafou ela, que apresentava o programa matutino Aqui na Band.
"Fui desligada enquanto fazia meu trabalho de casa, na quarentena obrigatória. É uma pena não terem oferecido alternativa para que atravessássemos juntos essa fase até o final. Vida que segue, sinto muito", completou a jornalista.

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Silvia Poppovic disse que não teria problema de sofrer uma redução salarial temporária durante a crise do coronavírus e descartou a opção de que "puxaram seu tapete". "Meu tapete não dá para ser puxado. Ele é enorme."
Os colunistas Fernando Gomes, Nana Rude e Sergio Tannuri também foram demitidos. Em nota, a emissora afirma: "Luís Ernesto Lacombe e Nathália Batista seguem no comando do Aqui na Band. Veruska Boechat continuará participando da atração em reportagens especiais, assim com o chef Dalton Rangel, com seu quadro diário de culinária".

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