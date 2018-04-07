Shay Mitchell é acusada de falsificar fotos no Instagram

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O Instagram da atriz Shay Mitchell, conhecida por sua atuação na série Pretty Little Liars, é repleto de registros de suas viagens. Contudo, sua ida a Hong Kong está chamando mais atenção do que o normal - e não é por causa dos cliques em paisagens estonteantes.

O site StyleCaster descobriu que algumas fotos que a atriz postou em sua rede social não foram feitas por ela, mas sim copiadas da internet. É o caso de um registro do conhecido prédio Monster Building, inicialmente disponível em um blog de viagens da companhia de máquinas fotográficas Canon. A imagem foi publicada nos Stories da atriz e não está mais disponível.

Outras imagens chamaram atenção. Uma fotografia de prédios em tom pastel que ela dizia ser em Hong Kong, na verdade foi tirada em Tóquio, em 2014, pelo fotógrafo Jan Vranovsky.

De passagem por Shanghai, ela ainda publicou mais algumas fotos. Novamente, algumas foram feitas por outras pessoas e podem ser encontradas na internet. A única diferença é que a atriz corta as imagens, fechando o enquadramento, e aplica efeitos de imagem.