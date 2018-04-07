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Shay Mitchell é acusada de falsificar fotos no Instagram

Atriz conhecida pela série 'Pretty Little Liars' pode estar 'roubando' fotos

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 22:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 22:08
ca206042018gz19327.jpg Crédito:
O Instagram da atriz Shay Mitchell, conhecida por sua atuação na série Pretty Little Liars, é repleto de registros de suas viagens. Contudo, sua ida a Hong Kong está chamando mais atenção do que o normal - e não é por causa dos cliques em paisagens estonteantes.
O site StyleCaster descobriu que algumas fotos que a atriz postou em sua rede social não foram feitas por ela, mas sim copiadas da internet. É o caso de um registro do conhecido prédio Monster Building, inicialmente disponível em um blog de viagens da companhia de máquinas fotográficas Canon. A imagem foi publicada nos Stories da atriz e não está mais disponível.
Outras imagens chamaram atenção. Uma fotografia de prédios em tom pastel que ela dizia ser em Hong Kong, na verdade foi tirada em Tóquio, em 2014, pelo fotógrafo Jan Vranovsky.
De passagem por Shanghai, ela ainda publicou mais algumas fotos. Novamente, algumas foram feitas por outras pessoas e podem ser encontradas na internet. A única diferença é que a atriz corta as imagens, fechando o enquadramento, e aplica efeitos de imagem.
Diferentemente das fotografias citadas, Shay aparece posando em muitas de suas fotos, o que comprova que ela esteve nos lugares que alega estar. Por isso, não é possível saber por que ela posta fotos de terceiros ao invés de publicar fotografias suas.

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