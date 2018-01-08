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Sharon Stone usa vestido de estilista brasileiro no Globo de Ouro

A peça custa R$ 6.260,00 e está disponível apenas sob encomenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 18:28

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 18:28

Sharon Stone veste estilista brasileiro no Globo de Ouro Crédito: Reprodução/Instagram @sharonstone
O tapete vermelho do Globo de Ouro, que aconteceu no último domingo (7) foi marcado por diversos protesto pelos direitos das mulheres na indústria cinematográfica e, o principal deles, foi que todas as atrizes e atores combinaram de usar a cor preta para chamar atenção para a causa.
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O dress code mais restrito não foi motivo de looks repetidos ou óbvios. As celebridades mostraram que o tom é, com certeza, um dos mais versáteis do mundo. Sharon Stone, por exemplo, esbanjou sensualidade em um look assinado pelo designer brasileiro Vitor Zerbinato. O vestido de crepe, trabalhado com tiras de cetim possui recortes triangulares e detalhes em tule na parte do busto. A peça custa R$ 6.260,00 e está disponível apenas sob encomenda.

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