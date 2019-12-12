Sertanejo Sorocaba vai se casar com Miss DF 2018 no próximo domingo

Cantor Sorocaba e a noiva Biah Rodrigues Crédito: Instagram/biahrodriguesz

O sertanejo Sorocaba, da dupla com Fernando, vai se casar neste domingo (15) com a modelo Biah Rodrigues. A data foi confirmada pela assessoria do cantor, que informou apenas que o casal oficializará a união em uma cerimônia bem simples, voltada para a família.

Sorocaba, que faz dupla com Fernando, havia pedido a mão de Biah no dia 27 de novembro, durante uma viagem dos dois para Fernando de Noronha. "Ela disse simmmm! Pra sempre juntos!", postou o músico em sua conta no Instagram, celebrando o noivado coroado com um diamante solitário da Tiffany and Co que levou na bagagem, escondido dentro de uma meia.