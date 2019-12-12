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Folha de São Paulo

Sertanejo Sorocaba vai se casar com Miss DF 2018 no próximo domingo

Músico pediu a mão da modelo Biah Rodrigues em 27 de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 15:35

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 15:35

Cantor Sorocaba e a noiva Biah Rodrigues Crédito: Instagram/biahrodriguesz
O sertanejo Sorocaba, da dupla com Fernando, vai se casar neste domingo (15) com a modelo Biah Rodrigues. A data foi confirmada pela assessoria do cantor, que informou apenas que o casal oficializará a união em uma cerimônia bem simples, voltada para a família.

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Sorocaba, que faz dupla com Fernando, havia pedido a mão de Biah no dia 27 de novembro, durante uma viagem dos dois para Fernando de Noronha. "Ela disse simmmm! Pra sempre juntos!", postou o músico em sua conta no Instagram, celebrando o noivado coroado com um diamante solitário da Tiffany and Co que levou na bagagem, escondido dentro de uma meia. 
Ver essa foto no Instagram

Ela disse simmmm! ?????... Pra sempre juntos. @biahrodriguesz

Uma publicação compartilhada por SOROCABA (@sorocaba) em

Com uma diferença de idade de 16 anos (ele tem 39 e ela, 23), o casal completou um ano e três meses de relacionamento na quarta (11). Miss Distrito Federal em 2018, Biah também é estudante de Medicina Veterinária e vive postando fotos com os cavalos do agora noivo.

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