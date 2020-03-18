Serginho Groisman anuncia paralisação das gravações do Altas Horas

O apresentador Serginho Groisman Crédito: Fábio Rocha/Globo

O apresentador Serginho Groisman, 69, anunciou, por meio de suas redes sociais, que as gravações do programa Altas Horas foram interrompidas por causa do avanço do coronavírus. Segundo ele, a atração continuará a ser exibida nas noites de sábado, na Globo, mas com a reprise dos seus melhores momentos.

"Muitos programas de televisão tiveram que parar. O Altar Horas também. Um programa feito com auditório, não teria jeito. Nesses tempos difíceis, que a gente está passando com coronavírus, toda precaução é importante", disse ele, em vídeo publicado no seu Instagram.

De acordo com Serginho, já a partir deste sábado (21) começa a reapresentação. "A trajetória de 20 anos [do Altas Horas], a gente tem momentos incríveis. Então, a partir de sábado vamos reapresentar ótimos momentos", afirmou.

A Globo fez diversas alterações na sua grade por causa da pandemia do coronavírus. As gravações de todas as suas novelas foram paralisadas, e reprises serão transmitidas no lugar. Os programas Mais Você, Encontro com Fátima Bernardes, Globo Esporte e Se Joga foram suspensos para dar mais espaço a cobertura jornalística do assunto.

Nesta terça-feira (17), a emissora anunciou que vai adiar as estreias do programa Conversa com Bial, a nova atração de Angélica, o "Simples Assim", e a segunda temporada da série "Segunda Chamada". ?

Domingão do Faustão continua na grade da emissora, porém, sem a presença da plateia. No último domingo, a atração teve que contratar em cima da hora uma equipe de bailarinas, já que as atuais tiveram que se afastar depois de uma delas ter tido diagnóstico positivo para o vírus. Ainda não há data para que tudo se normalize e que as atrações tenham a sua estreia.

OUTRAS MUDANÇAS

O Fora de Hora, que estreou em janeiro deste ano, terá programa até final de março. A partir do dia 7 de abril, a emissora vai exibir a primeira temporada da série "Manifest" após o BBB 20.

Já nas quartas-feiras à noite, a Globo vai exibir a faixa "Cinema Especial" depois da novela das 21, no lugar em que era exibido os campeonatos de futebol, já que eles foram suspensos.