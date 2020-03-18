Serginho Groisman anuncia paralisação das gravações do Altas Horas

O apresentador Serginho Groisman, 69, anunciou, por meio de suas redes sociais, que as gravações do programa Altas Horas foram interrompidas por causa do avanço do coronavírus. Segundo ele, a atração continuará a ser exibida nas noites de sábado, na Globo, mas com a reprise dos seus melhores momentos.
"Muitos programas de televisão tiveram que parar. O Altar Horas também. Um programa feito com auditório, não teria jeito. Nesses tempos difíceis, que a gente está passando com coronavírus, toda precaução é importante", disse ele, em vídeo publicado no seu Instagram.
De acordo com Serginho, já a partir deste sábado (21) começa a reapresentação. "A trajetória de 20 anos [do Altas Horas], a gente tem momentos incríveis. Então, a partir de sábado vamos reapresentar ótimos momentos", afirmou.
A Globo fez diversas alterações na sua grade por causa da pandemia do coronavírus. As gravações de todas as suas novelas foram paralisadas, e reprises serão transmitidas no lugar. Os programas Mais Você, Encontro com Fátima Bernardes, Globo Esporte e Se Joga foram suspensos para dar mais espaço a cobertura jornalística do assunto.
Nesta terça-feira (17), a emissora anunciou que vai adiar as estreias do programa Conversa com Bial, a nova atração de Angélica, o "Simples Assim", e a segunda temporada da série "Segunda Chamada". ?
Domingão do Faustão continua na grade da emissora, porém, sem a presença da plateia. No último domingo, a atração teve que contratar em cima da hora uma equipe de bailarinas, já que as atuais tiveram que se afastar depois de uma delas ter tido diagnóstico positivo para o vírus. Ainda não há data para que tudo se normalize e que as atrações tenham a sua estreia.
OUTRAS MUDANÇAS
O Fora de Hora, que estreou em janeiro deste ano, terá programa até final de março. A partir do dia 7 de abril, a emissora vai exibir a primeira temporada da série "Manifest" após o BBB 20.
Já nas quartas-feiras à noite, a Globo vai exibir a faixa "Cinema Especial" depois da novela das 21, no lugar em que era exibido os campeonatos de futebol, já que eles foram suspensos.
Os programas Lady Nihht, às quintas, Globo Repórter, às sextas, É de Casa e Caldeirão do Huck, aos sábados, permanecerão na grade de programação da emissora em seus horários habituais. Já o Só Toca Top Verão termina no dia 28 de março e será substituído pelo programa "Música Boa Ao Vivo", com a apresentação da cantora Iza, exibido em 2019 no Multishow.