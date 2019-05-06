'Ser filho de famoso não é ruim', diz filho de Ivete Sangalo

"Ser filho de famoso, tipo de Ivete Sangalo, de minha mãe, não é ruim, é legal. Eu chego, ela me pega, tomo meu banho, ela traz minhas irmãs, é risada para todo canto, todo mundo ri. A gente liga a banheira às vezes, Marina faz cocô na banheira, Helena faz xixi, é engraçado. Todo mundo ri, é uma casa feliz da zorra, um parque de diversões, afirmou ele, que foi completado pela mãe: A história do cocô é verdade, são verdadeiras sopas, e eu envolvida nela, eu sou a cenourinha da sopa".