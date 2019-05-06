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'Ser filho de famoso não é ruim', diz filho de Ivete Sangalo

Filho da cantora participou, por vídeo, de quadro do Domingão do Faustão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2019 às 00:15

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 00:15

Crédito: TV Globo/Reprodução
O filho de Ivete Sangalo, Marcelo, de 9 anos, encantou a web ao participar, em vídeo, do Domingão do Faustão deste domingo (5). O menino homenageou a mãe, que participou de um quadro do programa dominical da Globo
"Ser filho de famoso, tipo de Ivete Sangalo, de minha mãe, não é ruim, é legal. Eu chego, ela me pega, tomo meu banho, ela traz minhas irmãs, é risada para todo canto, todo mundo ri. A gente liga a banheira às vezes, Marina faz cocô na banheira, Helena faz xixi, é engraçado. Todo mundo ri, é uma casa feliz da zorra, um parque de diversões, afirmou ele, que foi completado pela mãe: A história do cocô é verdade, são verdadeiras sopas, e eu envolvida nela, eu sou a cenourinha da sopa". 
O menino também falou do amor que tem pela
música
e diz que tem vontade de se tornar
instrumentista quando crescer
: "Eu toco timbal, surdo, bateria, repique, é tanta coisa que nem lembro. Vi um vídeo que ela está tocando bateria, mas não toca tanto assim. Eu que estou ensinando umas coisinhas pro meu pai, para minha mãe, cada vez melhorando mais. Com fé em Deus vou virar ou da banda da minha mãe ou de alguma pessoa", finalizou. 

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