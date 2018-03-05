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Ciência

Selfies fazem nariz parecer 30% mais largo, aponta estudo

Pesquisadores calcularam distorção causada pelas câmeras e constataram até distância ideal para se tirar fotos

Publicado em 05 de Março de 2018 às 12:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 12:29
Selfies fazem nariz parecer 30% mais largo, aponta estudo Crédito: Pixabay
Pesquisadores da Universidade de Stanford e da Rutgers New Jersey Medical School publicaram um artigo indicando que as fotos tiradas com a câmera muito próxima ao rosto podem fazer o nariz parecer mais largo do que realmente é.
Usando modelos geométricos, os pesquisadores puderam calcular a distorção relativa de diversas partes do rosto com a câmera posicionada a diferentes distâncias e chegaram à conclusão de que o ideal é tirar a foto com a câmera a 1,5 metros do rosto. A 30 centímetros, a distorção da largura do nariz chega a ser de até 30%.
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Os autores da pesquisa afirmam que essa diferença pode causar problemas de autoestima e distorção na autoimagem, já que as pessoas se veem de uma forma diferente do que realmente são. Na publicação, eles fazem referência a uma pesquisa da Academia Americana de Cirurgiões Plásticos e de Reconstrução Facial, que aponta que 42% dos cirurgiões tiveram pacientes que buscaram intervenções para melhorar suas selfies nas redes sociais.

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