Selfies fazem nariz parecer 30% mais largo, aponta estudo Crédito: Pixabay

Pesquisadores da Universidade de Stanford e da Rutgers New Jersey Medical School publicaram um artigo indicando que as fotos tiradas com a câmera muito próxima ao rosto podem fazer o nariz parecer mais largo do que realmente é.

Usando modelos geométricos, os pesquisadores puderam calcular a distorção relativa de diversas partes do rosto com a câmera posicionada a diferentes distâncias e chegaram à conclusão de que o ideal é tirar a foto com a câmera a 1,5 metros do rosto. A 30 centímetros, a distorção da largura do nariz chega a ser de até 30%.