Seleção de musas: veja as mulheres dos craques que chamam atenção

A partir da próxima quinta-feira (14), 32 seleções disputam no gramado o título da Copa do Mundo 2018, na Rússia. O jornal Extra escalou sete musas para este Mundial. Elas prometem, assim como seus companheiros no gramado, chamar atenção nas arquibancadas.

Antonella Roccuzzo

La Negra é o apelido que ganhou da família. A nutricionista, de 30 anos, é mulher de Lionel Messi, atacante e grande esperança da Argentina neste Mundial. Os dois estão juntos há mais de dez anos, nasceram na mesma cidade, Rosário. Ela, inclusive, é muito amiga de um primo de Messi. A rotina do casal é muito comum. Mãe de três filhos do jogador, Antonella curte ir aos jogos, mas não faz a linha mulher de estrela. É o marido quem brilha nos gramados. Ela é quem manda na casa.

Antonella Roccuzzo Crédito: Reprodução/Instagram @antoroccuzzo10

Bruna Marquezine

O namoro de idas e vindas entre a atriz e Neymar, atacante da seleção brasileira, rende muitas vezes mais manchetes que o ofício de cada um. Aos 22 anos, Marquezine tem 28 milhões de seguidores e lá fora é conhecida como a namorada de Neymar. Por aqui, tem uma carreira de sucesso desde a infância, e hoje é uma das maiores influenciadoras digitais de sua geração. Como moram em países diferentes, dificilmente é vista nos estádios, mas quando isso acontece, o Brasil inteiro baba pelo casal mais midiático desta Copa.

Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram @brumarquezine

Georgina Rodriguez

A mulher de Cristiano Ronaldo é o jogador de batom. Ex-vendedora de uma loja de roupas luxuosas em Madri, a argentina (sim, ela é de Buenos Aires!) assumiu a prole do craque português e ainda teve uma filha com ele. Hoje, aos 24 anos, Georgina cuida dos quatro filhos do jogador, bate ponto nos estádios, e é tão vaidosa quanto ele.

Georgina Rodriguez Crédito: Reprodução/Instagram @georginagio

Ekaterina Akinfeev

A mulher do goleiro russo Igor Akinfeev poderia facilmente ser uma destas espiãs russas com codinomes e profissões diferentes. A modelo e aspirante a atriz, de 32 anos, atende também por Catherine Gerun ou Katia. Chegou a se matricular em Medicina, mas foi ser produtora de cinema, depois desistiu e chegou ao quarto lugar no Miss Ucrânia. O casal tem uma filhinha.

Ekaterina Akinfeev Crédito: Reprodução/Instagram

Pilar Rúbio

Aos 40 anos, a mulher do espanhol Sergio Ramos tem vida própria fora das quatro linhas. É bem provável que o zagueiro seja mais conhecido como o marido de Pilar. Modelo, atriz e apresentadora de TV, Pilar não para e se lança nas onze. Já lançou até livro para mulheres manterem a forma durante a gestação. O casal sensação do futebol espanhol está junto desde 2012 e tem três filhos.

Pilar Rúbio Crédito: Reprodução/Instagram @pilarrubio_oficial

Lisa Müller

A mulher do atacante alemão Thomas Müller tem em com um com o marido a paixão pelo esporte. Ela pratica hipismo e já conseguiu um título nacional, aos 26 anos. Lisa, segundo o maridão, não curte tanto futebol, e as conversas em casa giram em torno dos cavalos e porcos que criam numa fazenda. Só para lembrar, foi ele o autor do primeiro gol no fatídico 7 x 1 entre Alemanha e Brasil, na Copa de 2014.

Lisa Müller Crédito: Reprodução/Instagram @lisa.mueller.official

Erika Choperena

A espanhola de 26 anos é casada com o atacante da seleção francesa Antoine Griegzman há dois. O casal está junto desde 2011 e mantém a relação na maior discrição. Erika chegou a ter um blog com mais de 10 mil seguidores, mas assim que descobriram que ela namorava o craque francês, ela desativou o site. Mas continua a fazer fotos cheias de estilo e inspirando suas seguidoras.

Erika Choperena Crédito: Reprodução/Instagram