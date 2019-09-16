Show de Marília Mendonça

Segurança não reconhece Ivete Sangalo e tenta barrá-la em show

Vestida com um roupão preto, Ivete foi correndo por trás ao encontro de Marília Mendonça, que estava dando o boa noite inicial ao público, mas segurança não reconheceu a cantora baiana

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 03:35

Ivete Sangalo é barrada no palco por segurança em show de Marília Mendonça Crédito: Reprodução/ Twitter
Uma situação inusitada aconteceu na noite deste domingo (15) durante a décima quarta edição do Salvador Fest no Parque das Exposições, em Salvador
Ivete Sangalo, 47, terminou sua apresentação no festival de música e foi até o palco ao lado para abraçar Marília Mendonça, 24, que está grávida de cinco meses de Léo. 
Vestida com um roupão preto, Ivete foi correndo por trás ao encontro de Marília, que estava dando o boa noite inicial ao público. 
Veja vídeo
Um dos seguranças que estava no palco confundiu a cantora com um fã e correu para interceptar a baiana. Um outro segurança foi até ele para que soltasse Ivete, que finalmente conseguiu chegar até Marília e abraçá-la. 
"Vai me fazer chorar aqui no começo do show. Uma invasão dessa vou falar um negocio viu.. obrigada meu amor", disse a rainha da sofrência. 
> 'Pessoas não podem ter opinião?', diz Ivete após críticas por saída de cantor
Marília Mendonça foi a oitava artista a se apresentar no festival, que teve ainda mais 26 artistas de vários ritmos como forro, sertanejo, arrocha, pagode e axé.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos salvador
Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 

