Sebastian Stan vem ao Brasil participar da Comic Con Experience 2018

Sebastian Stan em cena de 'Capitão América 2: O Soldado Invernal' Crédito: Divulgação





Sebastian Stan, o Soldado Invernal na série de filmes da Marvel, vem ao Brasil no fim do ano. O ator romeno-americano está confirmado na Comic Con Experience 2018, nos dias 7 e 8 de dezembro.

Na CCXP, ele participará de sessões de fotos e autógrafos para os fãs. A Comic Con Experience 2018 acontece na São Paulo Expo entre os dias 6 e 9 de dezembro.

SERVIÇO

Comic Con Experience 2018

Quando: 6 a 9 de Dezembro

Onde: São Paulo Expo - Rod. dos Imigrantes, Km 1,5 - Água Funda, São Paulo Antigo Centro de Exposições Imigrantes.

Preços dos ingressos

Quinta: R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira)

Sexta: R$ 130 (meia) e R$ 260 (inteira)

Sábado: R$ 180 (meia) e R$ 360 (inteira)

Domingo: R$ 170 (meia) e R$ 340 (inteira)

Quatro dias: R$ 490 (meia) e R$ 980 (inteira)

Epic: R$ 1.200

Unlock: R$ 1.600