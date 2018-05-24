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CULTURA NERD

Sebastian Stan vem ao Brasil participar da Comic Con Experience 2018

O ator que interpretou o Soldado Invernal nos filmes da Marvel chega em dezembro

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 20:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 20:31
Sebastian Stan em cena de 'Capitão América 2: O Soldado Invernal' Crédito: Divulgação
 
Sebastian Stan, o Soldado Invernal na série de filmes da Marvel, vem ao Brasil no fim do ano. O ator romeno-americano está confirmado na Comic Con Experience 2018, nos dias 7 e 8 de dezembro.
Na CCXP, ele participará de sessões de fotos e autógrafos para os fãs. A Comic Con Experience 2018 acontece na São Paulo Expo entre os dias 6 e 9 de dezembro.
SERVIÇO
Comic Con Experience 2018
Quando: 6 a 9 de Dezembro
Onde: São Paulo Expo - Rod. dos Imigrantes, Km 1,5 - Água Funda, São Paulo Antigo Centro de Exposições Imigrantes.
Preços dos ingressos
Quinta: R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira)
Sexta: R$ 130 (meia) e R$ 260 (inteira)
Sábado: R$ 180 (meia) e R$ 360 (inteira)
Domingo: R$ 170 (meia) e R$ 340 (inteira)
Quatro dias: R$ 490 (meia) e R$ 980 (inteira)
Epic: R$ 1.200
Unlock: R$ 1.600
Full: Esgotado

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