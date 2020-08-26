Seal diz que ex, Heidi Klum, tem planos de distanciar os filhos dele

O cantor Seal Crédito: Divulgação

Esquentou ainda mais a briga na Justiça entre o ex-casal Seal, cantor britânico de 57 anos, e a ex-modelo e atriz Heidi Klum, 47. Isso porque ela quer tirar os quatro filhos que eles têm junto de Los Angeles para irem para a terra natal dela, a Alemanha.

Embora a atriz tenha entrado na Justiça para conseguir um aval para que os quatro meninos sejam autorizados a acompanhá-la em um trabalho no país, Seal acredita que trata-se de um plano definitivo de tira-los do país em definitivo.

De acordo com o Daily Mail, Seal entrou com ação de impugnação do pedido da ex-mulher. O cantor pede que as autoridades "não abram uma exceção por Heidi ser uma celebridade" e diz ainda que ela "tem um plano secreto para se mudar com as crianças para a Alemanha".

O cantor tomou a decisão por estar preocupado com a possibilidade dos filhos contraírem a Covid-19. Os protocolos de segurança podem fazer com que as crianças sejam impedidas de retornar aos Estados Unidos.

A briga entre Heidi Klum e Seal tem vários capítulos. De acordo com documentos legais, obtidos pelo The Blast, Klum quer uma audiência de emergência para obter uma ordem judicial permitindo que ela leve as crianças para a Alemanha em outubro. No processo, ela aponta que tem um contrato para filmar o programa de televisão no país europeu por três meses e meio e não quer ficar longe dos filhos por um longo período.

Klum definiu que os filhos passam um tempo "esporádico, na melhor das hipóteses", com o pai. Ela afirma, ainda, que as crianças não desejam ficar tantos dias longe dela. A ex-modelo diz que, se for forçada a deixá-los nos Estados Unidos para cumprir compromissos profissionais, a ausência seria '"extremamente prejudicial" para seus quatro filhos.

Klum afirma que compartilha da preocupação de seu ex-marido em relação a Covid-19, mas afirma ter feito "todos os esforços para garantir que as crianças estivessem tão seguras - até mais - na Alemanha do que em Los Angeles".

"Infelizmente, tive que passar a questão para advogados na esperança de chegar a um acordo ou compromisso. Nossos quatro filhos declararam em várias ocasiões a mim, e acredito que também a ele, que não querem ficar em Los Angeles com o pai deles sem mim", explica ela.