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'Se cobrisse política, acho que já teria apanhado ou batido', diz Gloria Maria

Em entrevista por chamada de vídeo com Pedro Bial, apresentadora desabafou sobre câncer, morte da mãe e o quanto 2020 está sendo impensável; assista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 15:55

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 15:55

A apresentadora Gloria Maria
A jornalista Gloria Maria Crédito: Globo/Ramón Vasconcelos
Gloria Maria tem uma trajetória de 50 anos no jornalismo. Já cobriu inúmeras situações, desde conflitos em diversos países do mundo até transições governamentais no Brasil. Nesta segunda-feira, 18, em Conversa com Bial realizada por chamada de vídeo por causa da pandemia do novo coronavírus, a apresentadora do Globo Repórter desabafou sobre o momento político pelo qual o País está passando.
"As coisas que ouço agora, para mim, são impensáveis, Pedro! Dizer que o brasileiro está protegido porque se lava no esgoto? Não, para mim, é além de qualquer imaginação. Tem coisas que acho que não estou vivendo para ver e ouvir isso! Para mim, política é um nível tão alto e o que estou vendo agora é de uma tristeza...graças à Deus que não cubro política mais, porque acho que teria apanhado ou batido já. Com certeza", declarou.
Sendo repórter desde a década de 1970, Gloria Maria também acompanhou o período da ditadura militar no Brasil. E Pedro Bial aproveitou para questionar sobre a maneira como o presidente Jair Bolsonaro tem tratado os repórteres. "Mesmo na ditadura, se um presidente mandasse você calar a boca, o que você responderia?", disse. A jornalista foi enfática: "Eu não me calaria nunca. Eu diria para ele: 'Vamos conversar, vamos falar juntos. eu pergunto e você responde", disse.
O ano de 2020 não está sendo fácil para ela. Momentos antes do carnaval, a mãe de Gloria Maria faleceu. "A minha mãe passou mal devido a uma insuficiência respiratória, que não sei se já era coronavírus, e, no meio do caminho para o Hospital Pró-Cardíaco, ela morreu", relembra.

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A jornalista se emocionou ao falar sobre a situação que vive. "Alguma coisa está acontecendo na minha vida que é muito mais que a pandemia. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo", disse.
No fim do ano passado, Gloria Maria descobriu que estava com um tumor no cérebro e teve de passar por cirurgia. "Graças à Deus escapei mais uma vez e já estou terminando a imunoterapia. Como eu sobrevivi, não sei, é só Deus quem sabe", conclui a jornalista.

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