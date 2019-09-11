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É o amor?

Schwarzenegger diz que Donald Trump é "apaixonado por ele"

"Essa é a realidade. Com Trump, eu acho que ele só quer ser como eu", disse Arnold, em entrevista à Men's Health
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

11 set 2019 às 06:32

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 06:32

Crédito: Reprodução/Instagram @schwarzenegger
O ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarznegger, pensou em hipóteses para justificar constantes referências que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem feito a ele. "Eu acho que ele realmente me ama", disse o bonitão, em entrevista à Men's Health
"Essa é a realidade. Com Trump, eu acho que ele só quer ser como eu", continuou o fisiculturista, durante o bate-papo com a publicação americana. 
A rixa entre os dois começou em 2017 depois da eleição de Trump à Presidência. Na ocasião, Arnold apresentou uma nova versão de Aprendiz - Celebridades, programa antes comandado pelo atual presidente. 

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