Schwarzenegger diz que Donald Trump é "apaixonado por ele"

O ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarznegger, pensou em hipóteses para justificar constantes referências que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem feito a ele. "Eu acho que ele realmente me ama", disse o bonitão, em entrevista à Men's Health.
"Essa é a realidade. Com Trump, eu acho que ele só quer ser como eu", continuou o fisiculturista, durante o bate-papo com a publicação americana.
A rixa entre os dois começou em 2017 depois da eleição de Trump à Presidência. Na ocasião, Arnold apresentou uma nova versão de Aprendiz - Celebridades, programa antes comandado pelo atual presidente.