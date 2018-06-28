BABADO

Scarlett Johansson nega que foi entrevistada para namorar Tom Cruise

As afirmações foram dadas por Brendan Tighe, ex-integrante da cientologia

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 18:55

Redação de A Gazeta

Scarlett Johansson Crédito: Divulgação
A atriz Scarlett Johansson classificou como "degradante" os relatos de que ela tenha participado de uma entrevista para namorar Tom Cruise. As afirmações foram dadas por Brendan Tighe, ex-integrante da cientologia, conjunto de crenças e práticas seguidas pelo ator.
"A simples ideia de uma pessoa fazer entrevista para estar em um relacionamento é muito degradante. Eu me recuso a aceitar que alguém diga que não tenho integridade suficiente para escolher meus próprios relacionamentos", falou Scarlett ao Hollywood Reporter.
Brendan Tighe nasceu dentro da cientologia e seguiu suas práticas durante 30 anos. Ele afirma que atuava como segurança nos prédios da seita e que trabalhava diretamente com Tom Cruise.
"Alguns relatórios chegaram até a minha impressora por engano. O assistente pessoal dele à época fazia entrevistas com as candidatas para ter certeza que elas estavam à altura de Tom Cruise", contou Brendan a Megyn Kelly no programa Today.
Ele disse que o nome de Scarlett Johansson estava na lista: "Só lembro do nome dela porque foi o único que eu reconheci".
A cientologia mandou comunicado ao programa de Megyn Kelly afirmando que "Brendan Tighe foi guarda noturno da igreja de 2002 a 2009. O 'acesso' que ele alega ter se limitava a olhar as imagens das câmeras de segurança. Ele foi removido do cargo por negligência do seu trabalho". Brendan nega as informações prestadas pela igreja.

