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AMOR

Sasha Meneghel posta fotos do céu em homenagem à avó

Ela postou duas fotos belas do céu e escreveu 'Foi ela' na legenda

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 16:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 16:55
Sasha Meneghel Crédito: Luciana Prezia / Estadão
Um dia após o velório da avó, Alda Meneghel, Sasha não acredita que ela a tenha deixado para trás. A filha da Xuxa postou uma foto no Instagram nesta quinta-feira, 10, para homenagear a senhora.
Sasha mora em Nova York e está de passagem pelo Rio de Janeiro. Ela postou duas fotos belas do céu e escreveu "Foi ela" na legenda. Juntas, as duas imagens possuem pouco menos de 400 mil curtidas.
Alda Flores Meneghel morreu na última terça-feira, 8, aos 81 anos. A senhora enfrentava a doença de Parkinson havia 10 anos e Xuxa constantemente pedia mensagens de apoio a seus fãs nas redes sociais.

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