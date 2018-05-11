Sasha Meneghel posta fotos do céu em homenagem à avó

Um dia após o velório da avó, Alda Meneghel, Sasha não acredita que ela a tenha deixado para trás. A filha da Xuxa postou uma foto no Instagram nesta quinta-feira, 10, para homenagear a senhora.
Sasha mora em Nova York e está de passagem pelo Rio de Janeiro. Ela postou duas fotos belas do céu e escreveu "Foi ela" na legenda. Juntas, as duas imagens possuem pouco menos de 400 mil curtidas.
Alda Flores Meneghel morreu na última terça-feira, 8, aos 81 anos. A senhora enfrentava a doença de Parkinson havia 10 anos e Xuxa constantemente pedia mensagens de apoio a seus fãs nas redes sociais.