Sasha Meneghel posta fotos do céu em homenagem à avó

Sasha Meneghel Crédito: Luciana Prezia / Estadão

Um dia após o velório da avó, Alda Meneghel, Sasha não acredita que ela a tenha deixado para trás. A filha da Xuxa postou uma foto no Instagram nesta quinta-feira, 10, para homenagear a senhora.

Sasha mora em Nova York e está de passagem pelo Rio de Janeiro. Ela postou duas fotos belas do céu e escreveu "Foi ela" na legenda. Juntas, as duas imagens possuem pouco menos de 400 mil curtidas.