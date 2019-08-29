TRABALHO

Sasha Meneghel desfila no Mercadão de SP e recebe elogios de Xuxa

'Foi muito emocionante, ela está passando pela timidez', afirmou apresentadora; seu pai e Junno Andrade também assistiram ao desfile

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 13:39

Redação de A Gazeta

29/08/2019 - Desfile da Àgua de Côco, na sala de eventos do Mercado Municipal de São Paulo. Na foto Sasha Meneghel Crédito: HELVIO ROMERO
Sasha Meneghel, de 21 anos, abriu e fechou o desfile de moda de praia da marca Água de Coco nesta quinta-feira, 29. O evento ocorreu no Mercado Municipal de São Paulo, no centro da cidade, e encantou os seus pais, Luciano Szafir e Xuxa Meneghel.
A jovem, que estuda moda em Nova York, nos Estados Unidos, vestiu roupas tropicais na passarela, ao som de Pretinho da Serrinha, da cantora Paula Lima.
"Amei, fiquei babando. Foi muito emocionante. Vi as pessoas olhando para ela e eu sei da timidez dela. Ela está passando pela timidez", disse Xuxa, emocionada. "Não sei qual a profissão que ela vai escolher, mas, vendo todas as profissionais, ela não deixou a desejar em nada. Eu, como mãe, fiquei babando", completou.
Luciano Szafir assistiu ao desfile ao lado de Junno Andrade, atual namorado de Xuxa Meneghel, e aproveitou para homenagear Sasha no Instagram com fotos de quando ela era pequena. "Minha pequenina. Você cresceu. Te amo", escreveu.
Veja:
Na semana anterior, o ator também demonstrou carinho pela filha ao compartilhar o vídeo dela em um intercâmbio voluntário em Angola. "Como tenho orgulho de você, minha filha. Te amo", declarou. Assista e leia:

