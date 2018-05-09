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Morte

Sasha e Junno Andrade fazem homenagem para Alda Meneghel

Dona Alda morreu aos 81 anos, em casa, por complicações decorrentes do Mal de Parkinson

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 14:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 14:31
Continuam as homenagens para Alda Meneghel, mãe da apresentadora Xuxa, que morreu nesta terça-feira, 8, aos 81 anos, por complicações decorrentes do mal de Parkinson. Sasha Meneghel e Junno Andrade relembraram a avó e sogra, respectivamente, em posts nas suas redes sociais.
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O namorado de Xuxa postou a letra da música "Voa, Passarinho" junto com uma foto com Alda. "Voa. Voa passarinho. Pássaro mais lindo. Acorda e voa. Voa. Um sonho distante. Acima do horizonte. Acorda, a vida é boa. O sol está com saudade de te ver passar. O dia ainda é noite sem você chegar; E a lua perto de você fica tão calma... Alda. Então acende a luz eu quero o seu olhar. Eu tenho tanta coisa boa pra falar. Dizer que o meu amor por você vem da alma... Alda.", escreveu o cantor. Veja o post: 
Já Sasha postou uma foto do céu no seu Stories para homenagear a avó, escrevendo na legenda: "Pinta este céu que agora, ele é teu minha Aldinha."
Sasha e Junno Andrade fazem homenagem para Alda Meneghel Crédito: Reprodução/Instagram @sashameneghel

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