Sarah Jessica Parker anuncia retorno de Carrie Bradshaw

Uma publicação feita por Sarah Jessica Parker no Instagram animou todos os fãs da série Sex & The City, que foi ao ar entre 1998 e 2004, e inspirou a produção de dois filmes.

No último sábado, 19, a atriz publicou um vídeo em que aparece incorporando Carrie Bradshaw e anunciou o retorno da personagem para um projeto ainda não revelado. "Minha velha amiga. Ela está fazendo uma breve aparição. Em parceria com uma ótima marca e apoiando uma causa que todos nós nos importamos. Mais por vir", escreveu na legenda da publicação.