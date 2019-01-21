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POR BOA CAUSA

Sarah Jessica Parker anuncia retorno de Carrie Bradshaw

Vídeo da personagem foi postado no Instagram da atriz

Publicado em 

21 jan 2019 às 19:11

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 19:11

21/01/2019 - Sarah Jessica Parker deu vida a Carrie Bradshaw em 'Sex ENTITY_amp_ENTITYThe City' Crédito: Ryan Pfluger/The New York Times
Uma publicação feita por Sarah Jessica Parker no Instagram animou todos os fãs da série Sex & The City, que foi ao ar entre 1998 e 2004, e inspirou a produção de dois filmes.
No último sábado, 19, a atriz publicou um vídeo em que aparece incorporando Carrie Bradshaw e anunciou o retorno da personagem para um projeto ainda não revelado. "Minha velha amiga. Ela está fazendo uma breve aparição. Em parceria com uma ótima marca e apoiando uma causa que todos nós nos importamos. Mais por vir", escreveu na legenda da publicação.
No vídeo, é possível ouvir a música da série tocando ao fundo e, no final, aparece a hashtag #PourItForward. Assista:

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