Sarah Andrade diz que não participaria de outro reality show

Sarah foi a oitava eliminada do BBB 21 Crédito: Globo

Sarah Andrade, 29, fez sucesso na primeira metade do BBB 21 (Globo), mas não espere vê-la em outro reality show em breve. A consultora de marketing afirmou que, por enquanto, não aceitaria convites para ficar confinada novamente.

"Tô fora", disse quando perguntada sobre o assunto no Domingo Legal (SBT). Ela participou do quadro Passa ou Repassa, mas a equipe dela (que contava também com youtubers Rezende e Flakes Power) perdeu.

A brasiliense afirmou que precisaria de mais tempo antes de enfrentar outro reality show. "Meu psicológico está abalado, deixa eu me recuperar primeiro", afirmou.

Sarah apareceu no programa pouco tempo depois do final do reality show. Em anos anteriores, os participantes ficavam alguns meses contratados pela Globo para que não pudessem aparecer na concorrência.

Com isso, já havia especulações de que alguns dos ex-BBBs deste ano poderiam ser aproveitados em A Fazenda, da Record. Especula-se, no entanto, que haja uma cláusula no contrato vetando participação no programa concorrente.

Do BBB 21, nem mesmo a vencedora Juliette Freire, teve seu contrato estendido. Até o momento apenas Gilberto, conhecido como Gil do Vigor, fechou contrato com a Globo. Contudo, ainda não foram informados detalhes de em que projetos ele estará envolvido.