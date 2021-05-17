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"Tô fora"

Sarah Andrade diz que não participaria de outro reality show

"Tô fora", disse quando perguntada sobre o assunto no Domingo Legal (SBT). Ela participou do quadro Passa ou Repassa, mas a equipe dela (que contava também com youtubers Rezende e Flakes Power) perdeu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 mai 2021 às 09:47

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 09:47

BBB21: Sarah é a oitava eliminada do programa
Sarah foi a oitava eliminada do BBB 21 Crédito: Globo
Sarah Andrade, 29, fez sucesso na primeira metade do BBB 21 (Globo), mas não espere vê-la em outro reality show em breve. A consultora de marketing afirmou que, por enquanto, não aceitaria convites para ficar confinada novamente.
"Tô fora", disse quando perguntada sobre o assunto no Domingo Legal (SBT). Ela participou do quadro Passa ou Repassa, mas a equipe dela (que contava também com youtubers Rezende e Flakes Power) perdeu.
A brasiliense afirmou que precisaria de mais tempo antes de enfrentar outro reality show. "Meu psicológico está abalado, deixa eu me recuperar primeiro", afirmou.
Sarah apareceu no programa pouco tempo depois do final do reality show. Em anos anteriores, os participantes ficavam alguns meses contratados pela Globo para que não pudessem aparecer na concorrência.
Com isso, já havia especulações de que alguns dos ex-BBBs deste ano poderiam ser aproveitados em A Fazenda, da Record. Especula-se, no entanto, que haja uma cláusula no contrato vetando participação no programa concorrente.
Do BBB 21, nem mesmo a vencedora Juliette Freire, teve seu contrato estendido. Até o momento apenas Gilberto, conhecido como Gil do Vigor, fechou contrato com a Globo. Contudo, ainda não foram informados detalhes de em que projetos ele estará envolvido.
"Estou muito feliz, regozijado e meu coração está acelerado", comemorou o economista nas redes sociais. "Agora estou chique, fino, sou um contratado da Globo. O projeto ainda está em construção, Brasil, calma!".

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