Sandy, Junior e família divulgam vídeo pedindo doações para o HC de Campinas

Turnê "Nossa História": show com Sandy e Junior Crédito: Reprodução/Instagram @sandyoficial

Sandy, Junior, Chitãozinho, Xororó e Lucas Lima gravaram um vídeo pedindo doações para ajudar o Hospital de Clínicas da Unicamp no combate ao coronavírus.

O HC de Campinas, interior de São paulo, faz parte da rede do Sistema Único de Saúde (SUS) atua 100% pelo SUS. No vídeo, os artistas explicam que há mais de 3.000 profissionais que trabalham dia a noite no combate ao coronavírus. "Como está acontecendo em todo o mundo, materiais como luvas, máscaras e gorros, que são trocados várias vezes ao dia, já estão acabando", fala Xororó, sobre uma das deficiências do hospital.

Para enfrentar a pandemia, a unidade precisa de novos equipamentos de tomografia, de respiradores, de medicamentos, de equipamentos de proteção individual, de testes e de contratações emergenciais de pessoal.

O hospital atende 86 municípios próximos o que chega a um público de 6,5 milhões de habitantes e tem preparado 92 leitos na enfermaria, mais 26 na Unidade Intensiva de Terapia (UTI) só para o tratamento de pessoas com coronavírus. A instituição negocia mais 20 leitos com a Secretaria da Saúde.

O HC ainda montou tendas ao lado do prédio, em parceria com a ONG Expedicionários da Saúde, para que o pronto-atendimento seja feito de forma isolada dos outros pacientes do hospital. Os pacientes com sintomas leves recebem as orientações necessárias para se tratar em casa.

Eles pedem que qualquer quantia seja depositada na seguinte conta: