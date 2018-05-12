Sandy aparece com visual gótico em videoclipe do Angra

Após gravar uma música com a banda Angra, Sandy "vestiu a camisa" e apareceu com vestido e véu pretos para o videoclipe da faixa Black Widow's Web, do álbum ØMNI.
"Ouvimos que vocês querem videoclipe novo, certo? Então vamos deixar isso aqui " Escreveu a banda em seu Instagram, juntamente com uma foto ao lado da cantora.
A estilista responsável pelo figurino, Yasmine comemorou o trabalho feito para o clipe e também publicou uma foto com Sandy. "Zerei a vida! Deixei a Sandy trevosa demais", comentou.