Sandy aparece com visual gótico em videoclipe do Angra

Sandy com o guitarrista do Angra, Rafael Bittencourt Crédito: Reprodução/Instagram

Após gravar uma música com a banda Angra, Sandy "vestiu a camisa" e apareceu com vestido e véu pretos para o videoclipe da faixa Black Widow's Web, do álbum ØMNI.

"Ouvimos que vocês querem videoclipe novo, certo? Então vamos deixar isso aqui " Escreveu a banda em seu Instagram, juntamente com uma foto ao lado da cantora.