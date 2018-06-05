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DISCUSSÃO

Samara Felippo critica Kéfera por falar 'só do caso dela' em transição capilar

Segundo a atriz, a youtuber falou apenas da própria história e poderia ter ido mais a fundo sobre o racismo

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 16:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 16:31
Kéfera e Samara Felippo Crédito: Instagram/Kéfera e Samara Felippo
Samara Felippo se posicionou nesta segunda-feira, 4, sobre um vídeo no qual Kéfera compartilha seu processo de transição capilar. Segundo a atriz, a youtuber falou apenas da própria história e poderia ter ido mais a fundo sobre o racismo que está por trás do tema.
"O que me incomodou não foi o que a Kéfera falou, foi o que a Kéfera não falou. Ela fala sobre o que ela passou com o cabelo rebelde, bagunçado na escola, o bullying que ela sofreu. Mas o que ela não fala é por que esse cabelo bagunçado é tão rejeitado, por que quando ela começou a postar os vídeos com cabelo natural, ela foi tão criticada", disse Samara em uma série de stories no Instagram.
Antes, a atriz tinha publicado um vídeo em que demonstra susto ao ver Kéfera falando da transição. "Eu não acho que a Kéfera está errada. Ela, com milhões de seguidores, precisa usar essas redes de forma mais relevante, mais importante socialmente", afirmou.
De acordo com Samara, a youtuber "pode ir nisso mais profundamente". A atriz falou que há outras youtubers negras que falam sobre o tema "com propriedade". No final, indicou algumas dessas pessoas.
Ao reforçar que não estava criticando Kéfera, a atriz disse que "só me faltou ela, além de contar a história dela - que não estou menosprezando -, contar a verdadeira história das meninas que passam por isso de forma muito agressiva, muito cruel: as meninas negras". "Quando a Kéfera fala só dela, do que ela passou, e não fala sobre racismo, isso sim é grave", finalizou.

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