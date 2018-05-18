Saltos baixos e chapéus; entenda o dress code de um casamento real

Harry e Meghan Markle Crédito: Chris Jackson / Getty Images

O que a realeza irá usar é um mistério, mas os 2640 convidados para recepcionar Harry e Meghan no castelo de Windsor devem seguir algumas regras de vestimenta. A primeira delas é evitar saltos altíssimos, mas usar rasteiras não é de bom tom. O ideal é optar por saltos médios, que alongam as pernas de uma maneira elegante.

As 600 pessoas que irão assistir à cerimônia de dentro da capela St. George devem evitar ficar mais altos do que os membros da realeza, o que é considerado rude.

Para um casamento real, menos é mais. É recomendado que os homens usem um casaco preto ou cinza, colete, calça e sapatos sociais. Militares deverão usar seus uniformes. Para as mulheres, é melhor evitar decotes avantajados, peças curtas (o ideal é abaixo do joelho), e transparências. As joias e acessórios deverão ser discretos.