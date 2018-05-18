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Saltos baixos e chapéus; entenda o dress code de um casamento real

O que a realeza irá usar é um mistério, mas os 2640 convidados para recepcionar Harry e Meghan no castelo de Windsor devem seguir algumas regras de vestimenta

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 18:56
Harry e Meghan Markle Crédito: Chris Jackson / Getty Images
Muitas questões de moda cercam um casamento: como será o vestido da noiva? E os das madrinhas? O que é apropriado para um convidado usar e o que não é? E, se tratando de um casamento real, como a união do príncipe Harry com Meghan Markle, que está marcada para sábado, 19, estes questionamentos são elevados à máxima potência - ainda mais porque o evento tem uma lista de convidados que conta com a rainha Elizabeth II, Kate Middleton e seus filhos George e Charlotte.
O que a realeza irá usar é um mistério, mas os 2640 convidados para recepcionar Harry e Meghan no castelo de Windsor devem seguir algumas regras de vestimenta. A primeira delas é evitar saltos altíssimos, mas usar rasteiras não é de bom tom. O ideal é optar por saltos médios, que alongam as pernas de uma maneira elegante.
As 600 pessoas que irão assistir à cerimônia de dentro da capela St. George devem evitar ficar mais altos do que os membros da realeza, o que é considerado rude.
Para um casamento real, menos é mais. É recomendado que os homens usem um casaco preto ou cinza, colete, calça e sapatos sociais. Militares deverão usar seus uniformes. Para as mulheres, é melhor evitar decotes avantajados, peças curtas (o ideal é abaixo do joelho), e transparências. As joias e acessórios deverão ser discretos.
Para o matrimônio de Harry e Meghan, o uso de chapéus ou casquetes é obrigatório para as mulheres, mas o acessório não pode restringir ou bloquear a visão de outros convidados. O uso de cartola é opcional para os homens.

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