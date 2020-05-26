Salgadinho arrecada 5 toneladas de alimentos antes de live beneficente

O cantor Salgadinho Crédito: Base 90/Musique Press/Divulgação

O cantor Salgadinho, figuras das mais lendárias e icônicas do samba e pagode, já arrecadou 5 toneladas de alimentos antes mesmo da live beneficente que ele realizará acontecer, nesta sexta (29). As doações foram feitas por rede de lojas em ação que tem como objetivo arrecadar dinheiro e alimentos para os profissionais da área de entretenimento, uma das mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus

O show virtual da sexta (29) acontece a partir das 20h no canal oficial do cantor no YouTube, trazendo no repertório um mix de todos os álbuns da carreira solo, em ordem cronológica, até os sucessos dos primeiros álbuns do Katinguelê. Hits como Inaraí, Recado a Minha Amada, No Compasso do Criador, e os novos sucessos como Sorte de Aprendiz, que conta com participação especial do sertanejo Thiago Brava, e Sol e Sal, gravada com o sambista Ferrugem, darão o tom da apresentação.

Salgadinho promete um show inesquecível e especial. Em tempos de quarentena, devemos nos doar ainda mais para fazer com que as pessoas fiquem em casa e ajudar a achatar a proliferação desse vírus. Vai ser um grande espetáculo e uma maneira de aliviar um pouco das saudades dos shows, diz.

O cantor ainda conta que toda a arrecadação da live será doada para ajudar milhares de músicos, roadies, produtores e profissionais do entretenimento, uma das indústrias mais afetadas com o