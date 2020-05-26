Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Solidariedade

Salgadinho arrecada 5 toneladas de alimentos antes de live beneficente

Doação feita por rede de lojas irá beneficiar profissionais do entretenimento; em live solidária, cantor apresenta sucessos da carreira nesta sexta (29)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 11:55

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 11:55

O cantor Salgadinho
O cantor Salgadinho Crédito: Base 90/Musique Press/Divulgação
O cantor Salgadinho, figuras das mais lendárias e icônicas do samba e pagode, já arrecadou 5 toneladas de alimentos antes mesmo da live beneficente que ele realizará acontecer, nesta sexta (29). As doações foram feitas por rede de lojas em ação que tem como objetivo arrecadar dinheiro e alimentos para os profissionais da área de entretenimento, uma das mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus
O show virtual da sexta (29) acontece a partir das 20h no canal oficial do cantor no YouTube, trazendo no repertório um mix de todos os álbuns da carreira solo, em ordem cronológica, até os sucessos dos primeiros álbuns do Katinguelê. Hits como Inaraí, Recado a Minha Amada, No Compasso do Criador, e os novos sucessos como Sorte de Aprendiz, que conta com participação especial do sertanejo Thiago Brava, e Sol e Sal, gravada com o sambista Ferrugem, darão o tom da apresentação.
Salgadinho promete um show inesquecível e especial. Em tempos de quarentena, devemos nos doar ainda mais para fazer com que as pessoas fiquem em casa e ajudar a achatar a proliferação desse vírus. Vai ser um grande espetáculo e uma maneira de aliviar um pouco das saudades dos shows, diz.
O cantor ainda conta que toda a arrecadação da live será doada para ajudar milhares de músicos, roadies, produtores e profissionais do entretenimento, uma das indústrias mais afetadas com o

Veja Também

Jesus Led? Olho de Xenon? Modelo bonitão do ES faz sucesso no México

Mãe de Neymar reata namoro com Tiago Ramos, diz jornal

Leo Dias diz que Anitta se incomoda com sucesso de Marina Ruy Barbosa

Foi uma maneira que encontramos para auxiliar milhares de profissionais da indústria do entretenimento, creio que a indústria mais afetada com tudo isso. Fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar. Muita gente está passando necessidade e espero que possamos ajudar muita gente com isso, confessa Salgadinho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados