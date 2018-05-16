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TELEVISÃO

Saiba quais canais vão transmitir o casamento do príncipe Harry e Meghan Markle

Quatro canais vão transmitir, ao vivo, a cerimônia, no sábado

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 16:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 16:55
A Globo, a GloboNews, a BandNews e a GNT vão transmitir ao vivo o aguardado casamento do príncipe Harry e da atriz Meghan Markle na manhã do sábado, 19, todas com coberturas especiais.
Na Globo, a transmissão tem início às 7h, com apresentação de Ana Paula Araújo no estúdio, com a participação de comentaristas que falarão sobre o rito religioso, moda e estilo. Além disso, haverá quatro equipes de reportagem, em Londres. Na GloboNews, o casamento real ocupará sua programação das 6h às 12h.
Na GNT, a cobertura será em 360º, a partir das 6h na TV e das 7h30 no YouTube. Em Londres, Hugo Gloss vai acompanhar a chegada dos convidados, o cortejo real para os noivos, os looks e outros detalhes da cerimônia no Castelo de Windsor. No Brasil, haverá dois times de comentaristas: um para cobertura da TV, com Astrid Fontenelle, Bruno Astuto, Lilian Pacce e Mariana Santos, e outro para a do YouTube, com Diva Depressão, John Drops e Maicon Santini.
No GNT Play, não assinantes do canal podem acompanhar os primeiros 30 minutos da transmissão da TV e podem assistir também documentários sobre a realeza.
A cobertura do casamento de Harry e Meghan na BandNews já começa nesta quarta-feira, 16, com a exibição diária de reportagens sobre os preparativos e a história dos casamentos reais. Os correspondentes de Londres vão informar diariamente detalhes do casamento. No sábado, 9, a transmissão tem início às 6h e se estende até 12h, com apresentação de Caroline Nogueira. O canal vai exibir a chegada dos convidados, a cerimônia na capela Saint George, no Castelo de Windsor, e o cortejo real.

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