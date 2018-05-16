Saiba quais canais vão transmitir o casamento do príncipe Harry e Meghan Markle

Na Globo, a transmissão tem início às 7h, com apresentação de Ana Paula Araújo no estúdio, com a participação de comentaristas que falarão sobre o rito religioso, moda e estilo. Além disso, haverá quatro equipes de reportagem, em Londres. Na GloboNews, o casamento real ocupará sua programação das 6h às 12h.

Na GNT, a cobertura será em 360º, a partir das 6h na TV e das 7h30 no YouTube. Em Londres, Hugo Gloss vai acompanhar a chegada dos convidados, o cortejo real para os noivos, os looks e outros detalhes da cerimônia no Castelo de Windsor. No Brasil, haverá dois times de comentaristas: um para cobertura da TV, com Astrid Fontenelle, Bruno Astuto, Lilian Pacce e Mariana Santos, e outro para a do YouTube, com Diva Depressão, John Drops e Maicon Santini.

No GNT Play, não assinantes do canal podem acompanhar os primeiros 30 minutos da transmissão da TV e podem assistir também documentários sobre a realeza.