Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Etiqueta

Saiba por que Kate Middleton não tira o seu casaco em público

Já reparou que a duquesa nunca está sem usar a peça?
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 19:20

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 19:20

Kate Middleton Crédito: Pixabay
Kate Middleton precisa seguir uma série de protocolos reais desde que se casou com o Príncipe William e, alguns deles, passam despercebidos pelo público. Um código inusitado tem a ver com os looks que Kate usa. A duquesa é conhecida por apostar com frequência em casacos compridos para compromissos reais. Porém, ela não pode tirá-los na frente de outras pessoas.
> Leia mais notícias de Entretenimento
A proibição faz parte da etiqueta real, que considera o ato de retirar uma casaco em público algo não feminino. Se ela realmente precisar retirar a peça, precisa fazer longe de qualquer tipo de câmera. Esta é apenas uma das regras da corte quanto à vestimenta de mulheres da realeza. Outros protocolos dizem que mulheres sempre precisam carregar uma clutch ou minibolsa ao cumprimentar multidões, não podem usar coroas antes de estarem casadas e não podem utilizar esmalte vermelho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados