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Sabrina Sato recebe alta e mostra bagunça deixada em hospital

'Olha a bagunça que tá aqui, que estão arrumando pra gente poder ir embora', disse a apresentadora no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 21:58

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 21:58

Sabrina Sato está grávida de Duda Nagle Crédito: Instagram / Sabrina Sato
A apresentadora Sabrina Sato recebeu alta nesta quarta-feira, 9, e pôde sair do hospital onde estava internada há algumas semanas em São Paulo.
"Tô aqui na poltroninha, sentadinha, porque não posso fazer muita força. Mas olha a bagunça que tá aqui, que estão arrumando pra gente poder ir embora", contou nos stories de seu Instagram, mostrando diversas malas, roupas e objetos espalhados pelo local.
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Seu noivo, Duda Nagle, já havia dito que o casal havia transformado o quarto do hospital em um "hotel" para uma estadia mais confortável.
"Amor, você tem que avisar que você ainda não tá autorizada a receber visita, hein?", ressaltou Duda.
"O Duda falou que eu ainda não tô autorizada a receber visita", repetiu Sabrina, em sequência.
Sabrina havia sido inicialmente internada para tratar um machucado no joelho. Posteriormente, com a revelação de sua gestação, aproveitou para fazer exames, que constataram que trata-se de uma gravidez de risco de uma menina.
"Quando cheguei aqui o risco [de perder o bebê] era de 70%. Mas tenho fé que será por um período pequeno. Todo dia é um dia de vitória pra mim", contou, em entrevista à Hora do Faro.
Na última terça-feira, 8, Sabrina também mostrou aos seus seguidores um presente que ganhou do time de seu coração: um enxoval infantil do Corinthians, com dezenas de produtos.
Sabrina Sato mostra a bagunça que deixou no quarto do hospital após receber alta Crédito: Instagram / Sabrina Sato

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