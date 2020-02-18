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Caindo na folia!

Sabrina Sato fantasia filha Zoe de sashimi para carnaval

Apresentadora compartilhou imagens da filha em sua rede social

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 08:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 08:38
Zoe Sato Nagle e Sabrina Sato Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato
Com apenas um ano de idade, Zoe Sato Nagle, filha da apresentadora Sabrina Sato, 39, com o ator Duda Nagle, 36, já faz sucesso nas redes sociais.
A apresentadora da Record TV compartilhou uma imagem da filha nesta segunda (17), após o primeiro final de semana de Carnaval em São Paulo. Na foto, a pequena Zoe aparece fantasiada de sashimi, tradicional iguaria da culinária japonesa.
"Que Carnaval da mamãe o que? Aqui é Carnaval da Zoe", escreveu Sabrina na legenda em sua rede social.
A publicação chamou a atenção de fãs e famosos. A atriz Bruna Marquezine comentou na foto: "[risada] Meu Deus". Larissa Manoela também se encantou pela pequena: "Que linda gente, sério". Já a triz Claudia Raia disse: "Não aguento!".
A foto de Zoe atraiu mais de 142 mil likes em menos de 20 minutos.

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Há 16 anos desfilando no Sambódromo do Anhembi pela escola de samba Gaviões da Fiel, este ano será o primeiro em que Sabrina tem seu próprio bloquinho de rua, chamado Carnaval da Sabrina, em São Paulo. O evento aconteceu neste domingo (16), em parceria com o Camarote do Bar Brahma.
Além do início de ano conturbado por conta do Carnaval, Sabrina Sato apresentou mais novidades para a estreia do programa Domingo é Show, na Record, que acontecerá no próximo dia 8 de março. 
Com novos quadros, como o de game "Made in Japan", que terá a presença de participantes confinados, a apresentadora é a nova aposta de audiência para os domingos da emissora.
A carreira agitada faz com que Sabrina Sato divida sua agenda profissional com a maternidade. Zoe Sato Nagle chegou ao mundo no dia 29 de novembro de 2018, na maternidade Pro Matre, em São Paulo.
Ver essa foto no Instagram

Que carnaval da mamãe o que? Aqui é #carnavaldaZoe ????

Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato ??+ (@sabrinasato) em

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