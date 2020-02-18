Sabrina Sato fantasia filha Zoe de sashimi para carnaval

Zoe Sato Nagle e Sabrina Sato Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato

A apresentadora da Record TV compartilhou uma imagem da filha nesta segunda (17), após o primeiro final de semana de Carnaval em São Paulo. Na foto, a pequena Zoe aparece fantasiada de sashimi, tradicional iguaria da culinária japonesa.

"Que Carnaval da mamãe o que? Aqui é Carnaval da Zoe", escreveu Sabrina na legenda em sua rede social.

A publicação chamou a atenção de fãs e famosos. A atriz Bruna Marquezine comentou na foto: "[risada] Meu Deus". Larissa Manoela também se encantou pela pequena: "Que linda gente, sério". Já a triz Claudia Raia disse: "Não aguento!".

A foto de Zoe atraiu mais de 142 mil likes em menos de 20 minutos.

Há 16 anos desfilando no Sambódromo do Anhembi pela escola de samba Gaviões da Fiel, este ano será o primeiro em que Sabrina tem seu próprio bloquinho de rua, chamado Carnaval da Sabrina, em São Paulo. O evento aconteceu neste domingo (16), em parceria com o Camarote do Bar Brahma.

Além do início de ano conturbado por conta do Carnaval, Sabrina Sato apresentou mais novidades para a estreia do programa Domingo é Show, na Record, que acontecerá no próximo dia 8 de março.

Com novos quadros, como o de game "Made in Japan", que terá a presença de participantes confinados, a apresentadora é a nova aposta de audiência para os domingos da emissora.