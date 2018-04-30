Sabrina Sato está grávida de sete semanas, diz colunista

De acordo com Leo Dias, Sabrina Sato está grávida do primeiro filho. O colunista divulgou a informação em um programa de TV nesta segunda-feira (30). A apresentadora da Record TV estaria na sétima semana de gestação.
A apresentadora ainda não comentou o assunto em nenhuma de suas redes sociais. Sua última postagem no Instagram foi nesta segunda e os fãs de Sabrina já a parabenizam pela gravidez nos comentários.
Sabrina Sato ficou noiva do ator Duda Nagle em janeiro. O Estado tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa da apresentadora, mas não obteve resposta.