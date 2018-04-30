Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bebê à vista?

Sabrina Sato está grávida de sete semanas, diz colunista

A apresentadora ainda não comentou o assunto em nenhuma de suas redes sociais

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 19:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2018 às 19:27
Sabrina Sato Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato
De acordo com Leo Dias, Sabrina Sato está grávida do primeiro filho. O colunista divulgou a informação em um programa de TV nesta segunda-feira (30). A apresentadora da Record TV estaria na sétima semana de gestação.
A apresentadora ainda não comentou o assunto em nenhuma de suas redes sociais. Sua última postagem no Instagram foi nesta segunda e os fãs de Sabrina já a parabenizam pela gravidez nos comentários.
> Leia mais notícias de Entretenimento
Sabrina Sato ficou noiva do ator Duda Nagle em janeiro. O Estado tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa da apresentadora, mas não obteve resposta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Schmidt e seu tio Oscar Schmidt
Bruno Schmidt, sobrinho de Oscar, lamenta sua morte por meio das redes sociais
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Hyundai Palisade 2025
Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados