Sabrina Sato está grávida de sete semanas, diz colunista

Sabrina Sato Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato

De acordo com Leo Dias, Sabrina Sato está grávida do primeiro filho. O colunista divulgou a informação em um programa de TV nesta segunda-feira (30). A apresentadora da Record TV estaria na sétima semana de gestação.

A apresentadora ainda não comentou o assunto em nenhuma de suas redes sociais. Sua última postagem no Instagram foi nesta segunda e os fãs de Sabrina já a parabenizam pela gravidez nos comentários.