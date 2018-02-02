Sabrina Sato comenta briga entre musas do carnaval

Sabrina Sato no Baile da Vogue Crédito: Reprodução/Instagram

Sabrina Sato, madrinha de bateria da Gaviões da Fiel, falou sobre a sobre a briga entre Tati Minerato, rainha de bateria, e a imperatriz da escola, Renatta Teruel, que aconteceu no dia 25 de janeiro. As duas tiveram que ser separadas durante o ensaio técnico da escola no Sambódromo do Anhembi.

Em seu canal no YouTube, Sabrina criou uma série chamada Carnaval da Sabrina, onde expõe sua rotina de treinos, ensaios e preparação para o carnaval. No episódio 3, publicado na última quarta, a madrinha da Gaviões afirma não ter visto o momento da briga, mas disse ter ficado sentida pelo ocorrido, sem defender nenhuma das partes.

"Eu me coloquei no lugar das duas. Ano passado eu senti muito bem o que foi isso porque a gente quase não entrou", lembrou a apresentadora sobre o seu atraso no desfile do ano passado.