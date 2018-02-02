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Polêmica

Sabrina Sato comenta briga entre musas do carnaval

Em seu canal no YouTube, Sabrina criou uma série chamada Carnaval da Sabrina, onde expõe sua rotina de treinos, ensaios e preparação para o carnaval
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 12:20

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 12:20

Sabrina Sato no Baile da Vogue Crédito: Reprodução/Instagram
Sabrina Sato, madrinha de bateria da Gaviões da Fiel, falou sobre a sobre a briga entre Tati Minerato, rainha de bateria, e a imperatriz da escola, Renatta Teruel, que aconteceu no dia 25 de janeiro. As duas tiveram que ser separadas durante o ensaio técnico da escola no Sambódromo do Anhembi.
Em seu canal no YouTube, Sabrina criou uma série chamada Carnaval da Sabrina, onde expõe sua rotina de treinos, ensaios e preparação para o carnaval. No episódio 3, publicado na última quarta, a madrinha da Gaviões afirma não ter visto o momento da briga, mas disse ter ficado sentida pelo ocorrido, sem defender nenhuma das partes.
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"Eu me coloquei no lugar das duas. Ano passado eu senti muito bem o que foi isso porque a gente quase não entrou", lembrou a apresentadora sobre o seu atraso no desfile do ano passado.
Segundo comunicado emitido pela diretoria da escola de samba, Tati Minerato e Renatta Teruel foram afastadas do carnaval 2018, pois "a postura demonstrada não condiz com os princípios da escola, que se dedica a levar à avenida um carnaval perfeito tecnicamente e cheio de alegria". Sabrina irá desfilar sozinha à frente da bateria da Gaviões da Fiel.

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