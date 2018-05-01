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1º filho

Sabrina Sato anuncia gravidez: 'Sempre sonhei com esse momento'

Novidade foi publicada no Instagram

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 21:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2018 às 21:21
Sabrina Sato e Duda Nagle estão esperando o primeiro filho Crédito: Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e Duda Nagle estão esperando o primeiro filho do casal. Juntos há dois anos, os pombinhos anunciaram a novidade na tarde desta segunda-feira (30) no Instagram.
"Eu sempre sonhei com esse momento, mas agora o sonho passou a ser realidade... E que responsabilidade! Daqui a aproximadamente 210 dias a gente vai se ver pela primeira vez, mas até lá, estaremos bem juntinhos nessa jornada, num mix de sentimentos onde o resultado é muito AMOR. Vou ver você crescendo, te proteger e vibrar com seus chutinhos... Papai e mamãe já te amam mais que tudo", escreveu a apresentadora, de 37 anos, na rede social.
 O papai Duda Nagle, de 34 anos, também fez um post falando da emoção da gravidez.
"Estamos grávidos, e agora? Nosso sonho já é realidade... Quanta coisa passando pela cabeça... quanta emoção! Esperar, torcer, cuidar... estudar, planejar... o tempo agora é medido em semanas e cada etapa é comemorada como se fosse a mais importante... o passado e o futuro da nossa família concentrado num carocinho de feijão na barriga da mulher da minha vida... q sorte! Q conquista! E é só o começo mas já é vida, já é amor!", postou.
 

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