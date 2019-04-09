Ryan Reynolds, o 'Deadpool', será apresentador de novo programa nos EUA

Ryan Reynolds como Deadpool Crédito: Divulgação/GQ

Depois de interpretar um dos anti-heróis mais famosos e cômicos do cinema, Ryan Reynolds, 42, será o apresentador do novo programa de televisão da ABC, "Don't" ("Não [faça]"). A informação, noticiada pela revista americana Variety, revela ainda que se tratará de um programa de jogos entre famílias, que deverão cumprir desafios mentais e físicos.





"Toda a minha vida, a palavra 'não' me torturou", diz Reynolds. "De 'não amaldiçoar' e 'não jogar bola dentro de casa' até 'não comer a salada de caranguejo que você deixou no sol por três dias'. Eu mal posso esperar pelo meu trauma pessoal se tornar o próximo grande programa familiar da

ABC

".

No novo programa, cada episódio será focado em uma família que pode vencer e levar prêmios em dinheiro. No entanto, a cada prova perdida, alguém da família é eliminado.



