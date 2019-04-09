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TELEVISÃO

Ryan Reynolds, o 'Deadpool', será apresentador de novo programa nos EUA

Programa terá jogos entre famílias com desafios mentais e físicos

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 18:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2019 às 18:10
Ryan Reynolds como Deadpool Crédito: Divulgação/GQ
Depois de interpretar um dos anti-heróis mais famosos e cômicos do cinema, Ryan Reynolds, 42, será o apresentador do novo programa de televisão da ABC, "Don't" ("Não [faça]"). A informação, noticiada pela revista americana Variety, revela ainda que se tratará de um programa de jogos entre famílias, que deverão cumprir desafios mentais e físicos.
 
"Toda a minha vida, a palavra 'não' me torturou", diz Reynolds. "De 'não amaldiçoar' e 'não jogar bola dentro de casa' até 'não comer a salada de caranguejo que você deixou no sol por três dias'. Eu mal posso esperar pelo meu trauma pessoal se tornar o próximo grande programa familiar da
ABC
".
No novo programa, cada episódio será focado em uma família que pode vencer e levar prêmios em dinheiro. No entanto, a cada prova perdida, alguém da família é eliminado.
 
Aficionado por game shows, Reynolds será não só apresentador, mas o produtor executivo do programa, junto ao presidente e CEO do Banijay Studios David Goldberg, Caroline Baumgard e George Dewey. A data de lançamento de "Don't" ainda não foi divulgada.

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