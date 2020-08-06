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Ryan Reynolds lamenta por ter se casado com Blake Lively em antiga fazenda de escravos

Atores se casaram em 2012 em uma antiga fazenda de algodão na Carolina do Sul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 12:26

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 12:26

Os atores Blake Lively e Ryan Reynolds
Os atores Blake Lively e Ryan Reynolds Crédito: Instagram/@vancityreynolds
O ator Ryan Reynolds, 43, comentou sobre o polêmico local da sua cerimônia de casamento com a atriz Blake Lively, 32, em 2012. Segundo ele, os dois lamentam profundamente o fato de terem realizado o casamento em uma antiga fazenda de escravos em Boone Hall, na Carolina do Sul.
"É impossível desfazer esse erro. A princípio era apenas um lugar legal pra se casar que descobrimos no Pinterest, mas depois soubemos da história devastadora e cheia de tragédias", afirmou Reynolds a revista americana Fast Company.
A fazenda em que os astros de Hollywood se casaram é uma das mais antigas dos Estados Unidos. Segundo o próprio site do local, ele possuí mais de 320 anos e já funcionou como uma antiga fazenda de algodão.
Ryan Reynolds e Blake Lively doaram US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,95 milhões) para duas instituições de caridade dos Estados Unidos e do Canadá, devido a pandemia do novo coronavírus. O ator é canadense e a atriz norte-americana, por isso os dois decidiram doar para ambos os países.

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Recentemente o astro canadense movimentou as redes sociais na última semana em busca de um urso de pelúcia. Ele chegou a oferecer US$ 5 mil (R$ 20 mil) para quem achasse o boneco da artista Mara Soriano.
Em outubro de 2014 o casal anunciou que estava esperando a primeira filha, James. Dois anos seguintes, em setembro de 2016, veio ao mundo Inez, segunda filha. Ano passado a família cresceu ainda mais, mas os atores permaneceram em sigilo sobre nome do bebê.

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