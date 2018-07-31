FAMÍLIA

Ryan Reynolds e Blake Lively se emocionam com filha em show de Taylor Swift

Fã filmou a reação do casal no momento em que James abre a canção 'Gorgeous'

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 21:10

Redação de A Gazeta

Blake Lively e Ryan Reynolds Crédito: Instagram/Blake Lively
O ator canadense Ryan Reynolds e a atriz norte-americana Blake Lively não conseguiram esconder o orgulho paternal no último sábado. Eles acompanharam a pequena James, de três anos, durante sua participação em uma música no show da cantora Taylor Swift, na cidade de Foxborough, no Estado de Massachusetts, nos Estados Unidos.
Durante a apresentação, James introduziu a canção Gorgeous, que já interpreta no clipe oficial da cantora, conforme revelado no ano passado.
No vídeo gravado por um fã, Blake aparece filmando a si e ao marido. Quando ouvem a voz da filha, ela grita e pula, enquanto Ryan vibra de alegria. Segundo a revista Time, o casal é amigo de longa data de Taylor Swift.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

