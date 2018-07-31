Ryan Reynolds e Blake Lively se emocionam com filha em show de Taylor Swift

O ator canadense Ryan Reynolds e a atriz norte-americana Blake Lively não conseguiram esconder o orgulho paternal no último sábado. Eles acompanharam a pequena James, de três anos, durante sua participação em uma música no show da cantora Taylor Swift, na cidade de Foxborough, no Estado de Massachusetts, nos Estados Unidos.
Durante a apresentação, James introduziu a canção Gorgeous, que já interpreta no clipe oficial da cantora, conforme revelado no ano passado.
No vídeo gravado por um fã, Blake aparece filmando a si e ao marido. Quando ouvem a voz da filha, ela grita e pula, enquanto Ryan vibra de alegria. Segundo a revista Time, o casal é amigo de longa data de Taylor Swift.