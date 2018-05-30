Roseanne Barr diz que fez comentário racista sob efeito de remédio

Após ter sua série cancelada devido a um comentário racista que fez, a atriz Roseanne Barr voltou a pedir desculpas no Twitter na madrugada desta quarta-feira, 30, e disse que estava sob efeito de um remédio para dormir quando fez a declaração. A empresa responsável pela fabricação do medicamento escreveu um tuíte relacionado ao caso ironizando a atriz, embora não a cite nominalmente.
A mensagem de Roseanne foi apagada, mas registrada pelo site Mashable. "Eu fiz algo imperdoável, então não me defendam. Eram duas horas da manhã e eu estava sob efeito de Ambien (medicação para dormir), tuitando. Eu fui longe demais e não quero que isso seja defendido", se explicou.
Roseanne pediu que as pessoas não sentissem pena dela por ser acusada de racismo. Ela citou o filme "Planeta dos Macacos" para criticar Valerie Jarrett, mulher negra que foi assessora do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama.
"Não sintam pena de mim. Eu apenas quero me desculpar pelas centenas de pessoas e escritores maravilhosos e atores talentosos que perderam seus empregos na minha atração devido ao meu tuíte estúpido", escreveu.
A atriz também pediu desculpas a Valerie pela atitude. "Sinto muito por tê-la magoado. Espero que você aceite esse sincero pedido de desculpa", disse.
EFEITO COLATERAL DESCONHECIDO
A farmacêutica Sanofi, que fabrica o medicamento deu uma resposta. "Pessoas de todas as raças, religiões e nacionalidades trabalham na Sanofi todos os dias para melhorar a vida de pessoas ao redor do mundo. Embora todos os tratamentos farmacêuticos tenham efeitos colaterais, racismo não é um efeito colateral conhecido de qualquer medicamento da Sanofi", escreveu a empresa.