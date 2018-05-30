Roseanne Barr diz que fez comentário racista sob efeito de remédio

A atriz Roseanne Barr (centro) teve sua série cancelada após fazer comentário racista no Twitter Crédito: Divulgação/ABC

Após ter sua série cancelada devido a um comentário racista que fez , a atriz Roseanne Barr voltou a pedir desculpas no Twitter na madrugada desta quarta-feira, 30, e disse que estava sob efeito de um remédio para dormir quando fez a declaração. A empresa responsável pela fabricação do medicamento escreveu um tuíte relacionado ao caso ironizando a atriz, embora não a cite nominalmente.

A mensagem de Roseanne foi apagada, mas registrada pelo site Mashable. "Eu fiz algo imperdoável, então não me defendam. Eram duas horas da manhã e eu estava sob efeito de Ambien (medicação para dormir), tuitando. Eu fui longe demais e não quero que isso seja defendido", se explicou.

Roseanne pediu que as pessoas não sentissem pena dela por ser acusada de racismo. Ela citou o filme "Planeta dos Macacos" para criticar Valerie Jarrett, mulher negra que foi assessora do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama.

"Não sintam pena de mim. Eu apenas quero me desculpar pelas centenas de pessoas e escritores maravilhosos e atores talentosos que perderam seus empregos na minha atração devido ao meu tuíte estúpido", escreveu.

A atriz também pediu desculpas a Valerie pela atitude. "Sinto muito por tê-la magoado. Espero que você aceite esse sincero pedido de desculpa", disse.

EFEITO COLATERAL DESCONHECIDO