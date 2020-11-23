Rose Miriam diz que nunca soube de Salvático e que vida de Gugu 'não cabe'

A viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam Crédito: TV Globo/Reprodução

Um ano após a morte de Gugu Liberato, ainda correm soltos os boatos em torno de um relacionamento gay que o apresentador teria vivido com o chef de cozinha Thiago Salvático, que chegou a entrar na Justiça para querer parte da herança do comunicador, avaliada em torno de R$ 1 bilhão. Mas, segundo Rose Miriam, em entrevista ao Fantástico, na Globo, neste domingo (22), a vida do marido não cabe a ela e se ele teve outro relacionamento por fora o problema era dele.

Desde o ano passado, Rose, que não foi contemplada pelo testamento deixado pelo apresentador, luta para ser reconhecida como viúva de Gugu na Justiça. A herança, pelo documento, pertence 75% para os três filhos e o restante para sobrinhos.

"Eu não sou contemplada, mas eu quero ser amparada. Não quero ficar à deriva. Em 2011, eu e o Gugu tivemos um atrito de casal. Coisa assim, entre mim e ele. É natural. Durou alguns meses, mas pouquíssimo tempo, por volta de três meses ele fez o testamento, foi nessa época. Então não sei o que ele sentiu de mim, talvez raiva", disse Rose.

Sobre os supostos relacionamentos de Gugu, ela completou: "Eu nunca soube do Thiago, devia ser um amigo dele. Agora, a vida íntima do Gugu não cabe a mim saber qual era preferência dele, se dentro dele ele tinha uma preferência sexual diferente. Eu me considerava mulher do Gugu, tínhamos uma vida particular entre quatro paredes".

E continuou: "Se ele tinha algum relacionamento fora, isso era a vida dele. Não cabe a nós questionarmos a vida íntima das pessoas. Não me senti traída (com os boatos dos outros relacionamentos)".