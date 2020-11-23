Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No "Fantástico"

Rose Miriam diz que nunca soube de Salvático e que vida de Gugu 'não cabe'

Viúva do apresentador falou ao Fantástico, na Globo, sobre atual situação da briga pela herança de R$ 1 bilhão que o apresentador deixou sem contemplá-la
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 09:53

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 09:53

A viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam
A viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam Crédito: TV Globo/Reprodução
Um ano após a morte de Gugu Liberato, ainda correm soltos os boatos em torno de um relacionamento gay que o apresentador teria vivido com o chef de cozinha Thiago Salvático, que chegou a entrar na Justiça para querer parte da herança do comunicador, avaliada em torno de R$ 1 bilhão. Mas, segundo Rose Miriam, em entrevista ao Fantástico, na Globo, neste domingo (22), a vida do marido não cabe a ela e se ele teve outro relacionamento por fora o problema era dele. 
Desde o ano passado, Rose, que não foi contemplada pelo testamento deixado pelo apresentador, luta para ser reconhecida como viúva de Gugu na Justiça. A herança, pelo documento, pertence 75% para os três filhos e o restante para sobrinhos. 
"Eu não sou contemplada, mas eu quero ser amparada. Não quero ficar à deriva. Em 2011, eu e o Gugu tivemos um atrito de casal. Coisa assim, entre mim e ele. É natural. Durou alguns meses, mas pouquíssimo tempo, por volta de três meses ele fez o testamento, foi nessa época. Então não sei o que ele sentiu de mim, talvez raiva", disse Rose. 
Sobre os supostos relacionamentos de Gugu, ela completou: "Eu nunca soube do Thiago, devia ser um amigo dele. Agora, a vida íntima do Gugu não cabe a mim saber qual era preferência dele, se dentro dele ele tinha uma preferência sexual diferente. Eu me considerava mulher do Gugu, tínhamos uma vida particular entre quatro paredes". 

Veja Também

Mia Mamede: capixaba já foi ao 'Miss Dubai' e modelou para Tiffany

Foto: capixaba Chay posa sem camisa e fãs vão à loucura: "Boyzão"

"A Fazenda 12": Mirella diz que Biel deu em cima dela

E continuou: "Se ele tinha algum relacionamento fora, isso era a vida dele. Não cabe a nós questionarmos a vida íntima das pessoas. Não me senti traída (com os boatos dos outros relacionamentos)". 
Rose Miriam ainda rebateu as acusações que a mãe de Gugu, dona Maria do Céu, fez à viúva assim que o apresentador morreu. À Globo, a progenitora falou que o filho dela e a nora nunca foram um casal. "No fundo ela (mãe do Gugu) sabe que nós éramos um casal. Quando existe um processo, as coisas ficam mais complicadas, quando envolve dinheiro", concluiu. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Seleção Brasileira
Seleção brasileira goleia Zâmbia por 6 a 1 no Fifa Series
Prefeitura de Vitória
Prefeitura de Vitória anuncia novo concurso público com 32 vagas
Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados