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Ronnie Von recebe alta de hospital após contrair gripe H1N1

O apresentador fez questão de agradecer seu médico e amigo Dr. Nassim Elias Mikhael

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2018 às 17:47
O apresentador Ronnie Von publicou em seu Instagram uma foto na cama de um hospital após ter contraído a gripe H1N1.
Na legenda, tranquilizou os fãs: "Já estou bem melhor e em casa".
"Sob qualquer suspeita de Influenza A procure um serviço médico, ela é extremamente agressiva", alertou o apresentador, que recebeu alta e informou que já estava em casa.
O apresentador também fez questão de agradecer à equipe do hospital Albert Einstein, onde foi tratado, e seu médico e amigo Dr. Nassim Elias Mikhael.

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