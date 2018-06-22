Ronnie Von recebe alta de hospital após contrair gripe H1N1

O apresentador Ronnie Von publicou em seu Instagram uma foto na cama de um hospital após ter contraído a gripe H1N1.

Na legenda, tranquilizou os fãs: "Já estou bem melhor e em casa".

"Sob qualquer suspeita de Influenza A procure um serviço médico, ela é extremamente agressiva", alertou o apresentador, que recebeu alta e informou que já estava em casa.