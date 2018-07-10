Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CARREIRA

Ronald diz não usar sobrenome dos pais para formalizar independência

O filho de Ronaldo e Milene Domingues está começando uma carreira como DJ

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 15:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 15:55
Ronald, filho de Ronaldo com Milene Domingues, foi entrevistado por Danilo Gentili no programa 'The Noite' e falou que quer conquistar sua independência dos pais Crédito: Gabriel Cardoso/SBT
Ronald, filho dos ex-jogadores Ronaldo Nazário de Lima e Milene Domingues, foi entrevistado por Danilo Gentili no programa The Noite da segunda-feira, 9, e falou sobre sua carreira como DJ e as dificuldades para conquistar sua independência tendo pais mundialmente conhecidos.
Ele afirma que tenta não usar os sobrenomes como forma de fazer sua própria carreira sem usar a influência dos pais no processo. "Não quis usar nem Nazário nem Domingues. Qualquer um dos dois ia interferir nessa coisa de formalizar minha independência", disse o DJ.
Ronald também falou que quando começou sua carreira fez questão de comprar os equipamentos com seu próprio dinheiro, que conseguiu fazendo ações publicitárias. "Pra questão financeira sempre tentei ser o mais independente possível, pra saber que o que eu conquistei era mérito meu", conta.
Sobre o sucesso dos pais no futebol, disse que por ter sido algo tão presente em sua vida sempre usou como lazer e nunca chegou a pensar em seguir carreira no esporte. "Sempre usei o futebol como válvula de escape. Se tinha tido uma semana difícil, ia jogar no final de semana. Teve tanto futebol na minha infância que realmente não quis mais futebol", disse Ronald, que torce para o Corinthians por influência da mãe.
Veja a entrevista completa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados