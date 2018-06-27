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POLÊMICA

Ron Perlman diz que urinou na própria mão antes de cumprimentar Harvey Weinstein

O ator escreveu no Twitter que fez isso durante um evento de caridade em que ambos estavam presentes

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 16:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 16:04
O ator Ron Perlman Crédito: Instagram/Ron Perlman
O ator norte-americano Ron Perlman usou o Twitter para fazer uma revelação na da agradável: a de que urinou na própria mão antes de cumprimentar Harvey Weinstein durante um evento de caridade. Perlman vem criticando Weinstein nas redes sociais desde o surgimento das primeiras denúncias contra o ex-produtor.
"Eu já contei a vocês da vez que Harvey Weinstein me disse que eu tinha que cumprimentá-lo em um evento de caridade, então eu parei no banheiro masculino, urinei na minha mão e fui direto encontrá-lo?", escreveu Perlman no Twitter, se perguntando se a mesma coisa acontece com o presidente dos Estados Unidos Donald Trump.
Enquanto alguns seguidores elogiaram a atitude de Perlman, outros o criticaram por não ter denunciado os abusos sexuais cometidos por Weinstein. Alguns usuários do ator cobraram se ela sabia das histórias envolvendo o ex-produtor, que foi formalmente indiciado por estupro e outros crimes sexuais no final de maio.

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