Ron Perlman diz que urinou na própria mão antes de cumprimentar Harvey Weinstein

O ator Ron Perlman Crédito: Instagram/Ron Perlman

O ator norte-americano Ron Perlman usou o Twitter para fazer uma revelação na da agradável: a de que urinou na própria mão antes de cumprimentar Harvey Weinstein durante um evento de caridade. Perlman vem criticando Weinstein nas redes sociais desde o surgimento das primeiras denúncias contra o ex-produtor.

"Eu já contei a vocês da vez que Harvey Weinstein me disse que eu tinha que cumprimentá-lo em um evento de caridade, então eu parei no banheiro masculino, urinei na minha mão e fui direto encontrá-lo?", escreveu Perlman no Twitter, se perguntando se a mesma coisa acontece com o presidente dos Estados Unidos Donald Trump.