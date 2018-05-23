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POLÊMICA

Rômulo Neto: 'Existe preconceito contra a beleza, contra pessoas bonitas'

'Eu acho que a pessoa que tem beleza tem que provar duas vezes mais o talento por causa do preconceito alheio', disse o modelo

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 20:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 20:40
O ator e modelo Rômulo Neto foi o entrevistado de Matheus Mazzafera no último vídeo publicado em seu canal do YouTube na última terça-feira, 22. Na conversa, ele falou sobre desigualdade entre homens e mulheres no mundo da moda e também sobre beleza, afirmando que ser esteticamente bonito nem sempre é algo positivo.
"Eu acho que existe sim um preconceito com relação a beleza, contra aquela pessoa que esteticamente é bonita, aquela beleza clara esteticamente. Eu acho que a pessoa que tem isso tem que provar duas vezes mais o talento por causa do preconceito alheio", disse Neto.
"Automaticamente, se fala: 'Ah, ele é bonito', e vão exigir mais de você para demonstrar talento. 'É só porque é bonitinho que tá ali'. Então acho que acaba exigindo de você duas vezes mais talento. A pessoa que é bonita geralmente é escalada para fazer papel de bonito, é difícil ela fugir do papel de galã. As oportunidades são menores. É muito importante a pessoa privilegiada esteticamente ter a oportunidade de fazer um papel fugindo dessa carcaça privilegiada esteticamente", continuou.
O modelo ainda disse que ser bonito abre portas na televisão, mas que não garante nada; "Ela pode te impulsionar no momento inicial, mas nunca vai se garantir por causa da beleza porque o que importante é seu talento e a verdade que você passa", falou.

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