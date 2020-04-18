Rolling Stones vão participar de festival de lives neste sábado

Keith Richards (à esquerda), Mick Jagger, Charlie Watts e Ronnie Wood: os Rolling Stones em 2016 Crédito: Divulgação

A maior live da história está prevista para este sábado, 18, a partir das 16h (Brasília). Chamada Festival One World: Together At Home (Um Mundo: Juntos em Casa), a live das lives teve mais uma confirmação na tarde desta sexta, 17: o grupo Rolling Stones. Os shows serão exibidos pela Globo, pelo Globoplay e pelo Multishow. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

O nome de Lady Gaga aparece como curadora e uma das atrações do festival. Além dos Stones, que já garantiriam uma live poderosa se estivessem sozinhos, haverá ainda Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish e seu irmão Finneas, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin (Coldplay), Eddie Vedder, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang e Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong (Green Day), Burna Boy e Maluma.

Os músicos vão fazer as apresentações direto de suas casas, seguindo a orientação da entidade criadora, a ONG Global Citizen, em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Gaga entrou para usar seus contatos no meio e armar uma gig estelar. Os apresentadores serão o ator Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. Os shows serão entrecortados por falas de especialistas da área da saúde, comediantes e outras personalidades.