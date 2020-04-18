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Música

Rolling Stones vão participar de festival de lives neste sábado

O grupo de rock é uma das atrações do festival One World: Together at Home, que reunirá mais de cem artistas em transmissões ao vivo de suas casas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 08:30

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 08:30

Keith Richards (à esquerda), Mick Jagger, Charlie Watts e Ronnie Wood: os Rolling Stones em 2016
Keith Richards (à esquerda), Mick Jagger, Charlie Watts e Ronnie Wood: os Rolling Stones em 2016 Crédito: Divulgação
A maior live da história está prevista para este sábado, 18, a partir das 16h (Brasília). Chamada Festival One World: Together At Home (Um Mundo: Juntos em Casa), a live das lives teve mais uma confirmação na tarde desta sexta, 17: o grupo Rolling Stones. Os shows serão exibidos pela Globo, pelo Globoplay e pelo Multishow. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
O nome de Lady Gaga aparece como curadora e uma das atrações do festival. Além dos Stones, que já garantiriam uma live poderosa se estivessem sozinhos, haverá ainda Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish e seu irmão Finneas, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin (Coldplay), Eddie Vedder, Kacey Musgraves, J Balvin, Keith Urban, Alanis Morissette, Lang Lang e Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong (Green Day), Burna Boy e Maluma.
Os músicos vão fazer as apresentações direto de suas casas, seguindo a orientação da entidade criadora, a ONG Global Citizen, em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Gaga entrou para usar seus contatos no meio e armar uma gig estelar. Os apresentadores serão o ator Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. Os shows serão entrecortados por falas de especialistas da área da saúde, comediantes e outras personalidades.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"A Organização Mundial da Saúde está comprometida em derrotar a pandemia do coronavírus com medidas científicas e de saúde pública e apoiar os profissionais de saúde que estão na linha de frente em busca da resposta", afirmou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Podemos ter que nos separar fisicamente por um tempo", ele diz, "mas ainda podemos nos unir virtualmente para desfrutar boa música."

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